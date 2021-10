La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra giunta al capolinea. Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 11 ottobre, Alfonso Signorini ha bacchettato duramente Lulù, invitandola a lasciar respirare Manuel. La ragazza, nei giorni seguenti ha continuato a provarci con l'ex nuotatore, ma Manuel ha scelto di chiudere definitivamente e l'ha invitata a continuare il suo percorso da sola.

Lulù non ascolta le parole di Alfonso Signorini

La sorella Selassié, fin dai primi giorni all'interno del Reality Show, ha mostrato un forte interesse nei confronti di Manuel Bortuzzo.

La sua insistenza ha fatto allontanare l'ex nuotatore, tanto da farlo diventare insofferente e da non volerla vicino. Nella puntata di lunedì 11 ottobre, il conduttore Alfonso Signorini, probabilmente notando il disagio del ragazzo, ha deciso di intervenire. Signorini ha caldamente invitato Lulù a riflettere su quello che stava facendo e valutare se queste sue attenzioni fossero ricambiate. Dai filmati visti in puntata, Bortuzzo appare stanco delle continue pressioni della sorellina Selassié e la gelosia di lei non fa altro che opprimerlo. "Rischi di rovinargli l'esperienza del Gf", commenta Alfonso. Nonostante ciò, Lulù nei giorni seguenti ha tentato un riavvicinamento con Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo chiude definitivamente con Lulù

La ragazza, dopo l'ultima puntata, decide di continuare a riprovarci con Manuel, ma qualcosa va storto. Bortuzzo, infatti, questa volta ha deciso di chiudere definitivamente con la sorellina Selassié. Dopo l'ennesima richiesta di chiarimento, nel quale la principessa etiope ha chiesto al ragazzo se può tornare ad abbracciarlo, lui la invita a continuare il suo percorso senza pensare alla loro storia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Fai il tuo percorso, vivi. Le cose se ci sono escono. Non riesco nemmeno a parlarne perché mi sento in difficoltà. Noi dobbiamo vivere. Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio. Se c'è qualcosa che ci farà avvicinare, ci sarà. Punto."

Lulù ci spera ancora nella storia con Bortuzzo

Dopo il discorso di Bortuzzo, la Selassié chiede nuovamente se ci può essere un riavvicinamento tra i due, ma il ragazzo rimane fermo dalla sua decisione.

"Se una cosa nasce, nasce. Ma se non nasce, non nasce". La vippona, a quel punto, ritenta: "Ma se voglio abbracciarti posso essere libera di farlo senza che tu ti senta a disagio?". Bortuzzo, però, non si schioda dalla sua posizione e gela nuovamente Lulù: "Non ne trovo il senso [...] qui vi abbracciate tutti. Ma io quante ne abbraccio? Poche e solo per scherzare. Non ce l'ho questa cosa. Tu sentiti libera di fare quello che vuoi, non è un problema per me."

La Selassié dovrà continuare il suo percorso senza Bortuzzo

Al momento, le intenzioni di Manuel sono chiare: Lulù dovrà continuare il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello senza contare su Manuel. Il ragazzo, dopo numerosi tentativi di allontanamento, pare si sia deciso a porre fine alla storia con la sorella Selassié. Nei prossimi giorni scopriremo se la ragazza ci riuscirà o se sarà necessario un ulteriore chiarimento.