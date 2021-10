Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole legate al finale della soap opera, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Bellita: la donna verrà messa in allarme da sua figlia Cinta, la quale scriverà una lettera a sua mamma, mettendola al corrente della difficile gravidanza che sta affrontando. Di conseguenza Bellita deciderà di mettersi in viaggio per raggiungere sua figlia, ma pochi giorni prima della partenza verrà ritrovata morta.

Bellita pronta a partire per raggiungere sua figlia: anticipazioni spagnole finale Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole del finale di Una vita, rivelano che Cinta si metterà in contatto con sua mamma Bellita.

La ragazza sta facendo i conti con una gravidanza difficile, che le sta causando dei problemi di salute e per questo motivo chiederà aiuto a sua mamma.

Immediata la reazione di Bellita che, senza pensarci su due volte, organizzerà subito il viaggio per recarsi da sua figlia e stare al suo fianco in questo momento così delicato, che potrebbe compromettere la sua salute e quella del bambino che porta in grembo.

Con Bellita, decideranno di partire anche suo marito Josè e la loro domestica Alodia: tutto verrà organizzato nei minimi dettagli, ma poi ci sarà un evento del tutto imprevisto e traumatico al tempo stesso.

Le anticipazioni spagnole del finale di Una vita rivelano che, poco prima della partenza, Bellita verrà ritrovata morto nel sonno.

La morte sospetta di Bellita nel sonno

La celebre cantante non si sveglierà mai più e la sua morte sarà avvolta nel mistero assoluto: cosa è successo e da cosa è dovuta questa morte del tutto inaspettata e improvvisa della donna?

I sospetti non mancheranno, soprattutto dopo che il funerale della donna verrà celebrato nel giro di poche ore post decesso, quasi come se qualcuno volesse fare in modo che non si faccia luce su questa vicenda e che non si arrivi alla verità sulla morte della donna.

Alla veglia funebre per Bellita, suo marito Josè apparirà decisamente rilassato e sereno accanto ad Alodia, con la quale sembrerà essere in grande sintonia.

I sospetti su Josè dopo la morte di Bellita: anticipazioni spagnole Una vita

L'atteggiamento di Josè non passerà affatto inosservato e le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che gli abitanti di Acacias cominceranno ad avere dei seri sospetti sull'uomo, al punto che potrebbe essere considerato il vero responsabile del decesso di Bellita.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Jacinto e Servante decideranno di organizzare una messa funebre in ricordo di Bellita.

La reazione di Josè non sarà delle migliori e l'uomo deciderà di non partecipare alla messa: a quel punto, Rosina, non potrà fare a meno di chiedersi se Bellita sia morta davvero in maniera naturale oppure se c'è lo zampino di qualcun altro.

Si avvicina il gran finale di sempre della soap Una vita

Insomma i dubbi non mancheranno sul conto dell'uomo e non si esclude che, nel corso delle puntate successive della soap opera Una vita, Rosina e gli altri abitanti di Acacias, possano riuscire finalmente a scoprire la verità su quanto è accaduto e sul possibile coinvolgimento di Josè.

Un finale che si preannuncia decisamente intenso e ricco di colpi di scena quello della soap opera iberica in onda su Canale 5 che, nel corso di questi anni, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori, toccando anche punte del 24% di share in daytime.

Mentre in Spagna il gran finale è già andato in onda da diversi mesi, in Italia le ultime puntate di sempre di Una vita saranno trasmesse nel corso del 2022, dopodiché calerà per sempre il sipario sulla fortunata soap ambientata ad Acacias.