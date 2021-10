Una vita chiuderà i battenti nell'estate 2022 e su Canale 5 arriverà una nuova soap opera altrettanto intrigante, Dos vidas. Intanto, c'è ampio spazio per vedere le puntate inedite che riserveranno un colpo di scena dietro l'altro. Una delle coppie più amate e solide della soap, quella formata da Antonito e Lolita, crollerà per colpa di una donna tanto affascinante quanto crudele, Natalia. Dietro le sue losche intenzioni, tuttavia, si nasconde un abile regista interessato a rovinare per sempre le vite di Lolita e del giovane Palacios. Ad Acacias arriverà poi Gabriela, la figlia tenuta segreta di Genoveva.

La donna si mostrerà affabile con tutti, ma ha in serbo un piano malvagio che cambierà per sempre le sorti dei vicini e della sua stessa madre. Grazie al suo arrivo, scopriremo anche la verità sulla reale fine di Cayetana: è viva e pronta a riprendersi il suo posto, terrorizzando i vicini e regnando su di loro.

Lolita tradita, Antonito muore: anticipazioni di Una Vita

Nelle puntate dell'ultima imperdibile stagione di Una Vita, Lolita riceverà delle foto compromettenti che ritraggono Antoinito in compagnia di Natalia. Non ci saranno solo semplici scatti a turbarla. Il giovane Palacios, infatti, cederà alla tentazione e tradirà la moglie con la nuova arrivata. Lolita non riuscirà mai a perdonarlo, ma per lei il peggio dovrà ancora arrivare.

Purtroppo, il povero Palacios perderà la vita nell'attentato organizzato da Genoveva. Dopo la morte di Antonito, Lolita dovrà anche salutare Moncho, che partirà allontanandosi da lei. In un momento di forte sconforto, la sventurata si lascerà andare a un pianti disperato tra le braccia di Ramon.

Cayetana è viva, spoiler finale di Una Vita

Ma i colpi di scena non finiscono qui. L'arrivo di Gabriela, la figlia che Genoveva ha sempre tenuto alla lontana, darà una svolta decisiva alle trame della soap. Le anticipazioni sul finale di Una Vita svelano che la giovane donna arriverà nel quartierino con l'intenzione di uccidere sua madre.

A fare il lavoro per lei, tuttavia, sarà Aurelio. Il terzo marito di Salmeron, da tutti creduto morto, si presenterà improvvisamente davanti a Genoveva, togliendole la vita. Gabriela ne sarà sollevata e, dopo aver finto di disperarsi per la morte della madre, andrà nello studio a fare una telefonata. Si scoprirà che all'altro capo del filo c'è Cayetana, sopravvissuta all'incendio di tanti anni fa. Cayetana e Gabriela sono sempre state alleate e, dopo la dipartita di Salmeron, saranno pronte ad affacciarsi di nuovo alla finestra del male per regnare sul quartierino di Acacias, che tremerà davanti alla coppia più crudele e spietata di sempre.