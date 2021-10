Colpo di scena all'interno della scuola di Amici 21. Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata del daytime trasmessa su Canale 5, è arrivata una busta rossa per il giovane cantante Giacomo, il quale ha dovuto fare i conti con un vero e proprio ultimatum che gli è arrivato da parte del prof Rudy Zerbi. Il motivo? E' stata messa in discussione la sua presenza all'interno della scuola di talento di Maria De Filippi e Zerbi non ha escluso la possibilità di sostituirlo nel corso della prossima puntata del programma condotto da Maria De Filippi.

Giacomo si ritrova a rischio eliminazione da Amici 21

Nel dettaglio, il cantante Giacomo è finito al centro dell'attenzione per il suo modo di fare a tratti considerato svogliato e poco partecipe alle lezioni, che ha messo in crisi il prof Rudy Zerbi, il quale lo ha scelto come allievo del suo team all'interno della scuola di Amici 21.

Zerbi ha ammesso che non intende eliminare direttamente Giacomo dalla scuola, perché comunque in questa nuova settimana vuole dargli la possibilità di rifarsi e quindi di riscattarsi ma, al tempo stesso, ha fornito anche un chiaro ultimatum al suo allievo.

"Non escludo di sostituirti", ha ammesso Zerbi nella lettera indirizzata a Giacomo e che gli è stata letta da Maria De Filippi nel corso della nuova puntata del daytime trasmesso nel pomeriggio su Canale 5.

Rudy Zerbi e l'ultimatum per il cantante Giacomo

A tal proposito, poi, Zerbi ha reso tutto ancora più complicato per Giacomo quando ha annunciato che in casetta sarebbe arrivato un nuovo aspirante allievo, di appena 18 anni. Si chiama Simone, è un cantautore e Zerbi ha ammesso di esserne rimasto molto colpito durante la fase dei casting di questa ventunesima edizione di Amici.

Il prof di canto della scuola di talento più famosa di Italia ha poi aggiunto che il giovane Simone scrive molto bene, è autentico e per questo motivo nel corso dei prossimi giorni, osserverà il modo di lavorare dell'uno e dell'altro, per poi arrivare a una conclusione definitiva.

Il destino di Giacomo potrebbe essere svelato nella prossima puntata di Amici 21

Insomma una specie di ultimatum per Giacomo che, a questo punto, avrà pochi giorni a sua disposizione per riuscire a conquistare la fiducia di Zerbi e per far sì che mantenga il suo posto all'interno della scuola di Amici 21.

Come andrà a finire questa sorta di "sfida" che, involontariamente, il prof Zerbi ha messo in atto all'interno della scuola?

Non si esclude che, il verdetto finale, possa essere svelato nel corso della prossima puntata del pomeridiano di Amici, che sarà in onda domenica 23 ottobre, anche se la puntata verrà registrata già mercoledì 20 ottobre.