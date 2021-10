In Beautiful le puntate in onda dall'11 al 16 ottobre saranno incentrate su Steffy e sulla sua dipendenza dagli oppiacei. Liam scoprirà che l'ex moglie abusa degli antidolorifici e deciderà di portare via Kelly dalla casa di Malibù. Una decisione che farà perdere il controllo a Steffy, la quale vorrà riprendersi la figlioletta. Riuscirà nel suo intento? Di seguito le anticipazioni su ciò che andrà in onda la prossima settimana.

Liam mette alle strette Steffy: lei confessa di far uso degli oppiacei

Le trame di Beautiful in onda sino a sabato 16 ottobre continueranno a lasciare il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso.

I telespettatori infatti, vedranno come si evolverà la storyline che vede Steffy alle prese con una pericolosa dipendenza dagli oppiacei. La ragazza verrà trovata addormentata da Liam, il quale faticherà persino a svegliarla. Steffy aprirà gli occhi ma sarà visibilmente intontita, tanto da non riuscire a reggersi in piedi. La ragazza si rifiuterà di rispondere alle domande dell'ex marito e lo inviterà ad andarsene. Liam però, non demorderà, visto che saprà bene che Steffy avrà sviluppato una dipendenza dagli antidolorifici e ne avrà anche le prove, visto che troverà il tubetto di pillole nascosto tra i cuscini del divano. A questo punto, messa con le spalle al muro, Steffy in lacrime, confesserà a Liam di prendere gli oppiacei per lenire i dolori.

Anticipazioni Beautiful: Liam porta via Kelly dalla casa di Steffy

Mentre Liam sarà alla casa sulla scogliera, Thomas parlerà con Hope della situazione di Steffy. Thomas rivelerà alla giovane Logan come, secondo lui, la sorella non riesca ad andare avanti con la sua vita a causa di Liam. Secondo la teoria di Thomas infatti, Liam non permetterebbe a nessun uomo di avvicinarsi a Steffy, tenendola di fatto sempre legata a sé.

Alla casa sulla scogliera intanto, andrà in scena un drammatico scontro tra Liam e Steffy, al termine del quale Spencer deciderà di prendere Kelly e portala via con sé. A questo punto, Steffy urlerà e piangerà e sembrerà non ragionare più.

Beautiful, spoiler al 16 ottobre: Steffy fuori di sé vuole riprendersi Kelly

Liam tornerà a casa portando con sé la piccola Kelly e informerà Brooke e Hope di quanto accaduto poco prima con Steffy.

Le due donne concorderanno sul fatto che Kelly debba stare con loro fino a quando Steffy non sarà completamente guarita. Alla casa sulla scogliera intanto Thomas sorprenderà Steffy mentre starà cercando le chiavi dell'auto e capirà che la sorella sarà fuori di sé. La giovane Forrester racconterà al fratello la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Liam e su come lui le abbia portato via a figlia contro la sua volontà. Steffy rivorrà indietro la piccola Kelly, ma Liam, Brooke e Hope non saranno affatto d'accordo. Come finirà questa intricata storyline? Per saperlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 ogni pomeriggio a partire dalle 13:40.