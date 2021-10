Si avvicinano le puntate finali di Una vita, che in Spagna ha già chiuso i battenti. In Italia i telespettatori continueranno a vedere gli episodi fino all'estate del 2022 per poi iniziare a entrare nelle trame della nuova soap spagnola Dos Vidas che, dalle premesse, sembra ancora più emozionante e ricca di di colpi di scena di Acacias 38. Le anticipazioni dell'ultima stagione di Una Vita vedono Genoveva mettere in atto la sua vendetta più crudele di sempre, volta a eliminare per sempre tutti gli odiati vicini. Per riuscirci, dovrà procurarsi la formula del gas nervino in possesso di Rodrigo.

Nel frattempo, Felipe continuerà a curarsi per tentare di recuperare la memoria, ma senza alcun risultato. Dori, la sua nuova fiamma, gli consiglierà di seguire una terapia alternativa. Questa proposta sembrerà molto strana all'avvocato, che non ne capirà il reale motivo.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva rapisce Rodrigo

Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Salmeron farà pressioni a Rodrigo affinché le ceda la preziosa formula del gas nervino. A che cosa le servirà? Genoveva non si arrenderà al suo rifiuto e lo sequestrerà. Peccato che Rodrigo riesca a sfuggire alla sorveglianza di Cuevas e si metta subito alla ricerca di Valeria.

Animata da una furia incontrollabile, Genoveva rintraccerà Rodrigo e lo porterà via dalla casa di Valeria con la forza, obbligando entrambi a consegnarle la tanto agognata formula.

Attenzione, perché la perfida Salmeron perderà completamente la testa dopo aver saputo di essere rimasta incinta.

Decisa a liberarsi del bambino, contatterà un'ostetrica e la pagherà perché la aiuti. Marcelo intercetterà la sua telefonata e correrà a informare Aurelio, che gli ordinerà di fermarla in qualsiasi modo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felipe inizia a sospettare di Dori, spoiler Una Vita

Stando a quanto raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita, Felipe sarà felice di aver iniziato una relazione con Dori. Tuttavia, alcuni suoi comportamenti inizieranno a insospettirlo.

L'avvocato verrà fermato da Dori mentre sta per assumere una pillola per la sua amnesia, invitandolo a seguire le sue indicazioni.

Come svelato dalle anticipazioni spagnole di Una Vita, Felipe scoprirà di essere finito, a sua insaputa, al centro di uno studio sperimentale del quale fa parte proprio Dori. L'infermiera proverà a giustificarsi dicendogli di avere agito solo per il suo bene.

Tuttavia, Felipe si sentirà ingannato per l'ennesima volta e vorrà prendersi del tempo. Mentre Dori è lontana per un viaggio legato ai suoi studi, Alvarez Hermoso avrà modo di riflettere sul loro futuro: ci sarà una possibilità? Staremo a vedere.