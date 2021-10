Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa ogni giorno a eccezione della domenica. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a domenica 17 ottobre, Velasco costringerà Laura a uccidere Felipe e nonostante il diniego della donna, alla fine lei avvelenerà l'uomo che finirà in coma dopo una caduta.

Inoltre Ildefonso riceverà uno schiaffo da parte del nonno, mentre i Palacios continueranno a essere divisi a causa del loro impegno in politica.

I Palacios continuano a litigare a causa della politica

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dall'11 al 17 ottobre, Velasco riferirà a Genoveva che Laura ha ideato un piano contro di lei e di conseguenza la domestica sarà licenziata. Intanto i Palacios continueranno a essere divisi a causa delle diverse posizioni politiche. Inoltre Felipe sarà sempre più convinto che Salmeron abbia tolto la vita a Marcia e, a tal fine, rivelerà a Ramon e Liberto l'intento di recarsi a Cuba per scovare Santiago e farsi rivelare la verità. Camino invece resterà al fianco di Ildefonso, mentre a casa dei due giovani sposi si recherà il nonno del ragazzo il quale darà uno schiaffo al nipote.

Servante propone a Josè di incidere un disco insieme, ma rifiuta

Secondo le anticipazioni televisive fino al 17 ottobre, Bellita proporrà a Jacinto di mettere in una delle sue canzoni il richiamo da pastore. Il portinaio acconsentirà, anche se Servante non si mostrerà entusiasta. Intanto Genoveva esorterà Felipe a non andare a Cuba per farlo testimoniare in appello e gli ribadirà di essere ancora innamorata di lui.

Velasco noterà tutto e porterà Genoveva a casa sua, rimproverandola di essersi umiliata senza motivo. Inoltre l'avvocato chiederà espressamente a Laura di uccidere Alvarez- Hermoso. La ragazza si opporrà, ma poi presa dalla paura sarà costretta a portare a termine questo folle compito.

Nel frattempo il marchese de Los Pontones intimorirà Ildefonso dicendogli che se non riparerà al danno fatto a Camino, lo ripudierà.

Il giovane pur amando Pasamar, sarà vicino a prendere una scelta. In tutto questo Servante sarà geloso del rapporto tra Bellita e Jacinto e a sorpresa chiederà a Josè di fare un disco, ma l'uomo rifiuterà. Felipe invece dopo il veleno che gli ha somministrato Laura, camminerà a fatica e all'improvviso cadrà per terra sbattendo la testa e finendo in coma. Velasco farà di tutto per evitare la Salmeron vada a casa dal marito.

Ildefonso è sparito nel nulla

In base agli spoiler della prossima settimana, la famiglia Dominguez sarà molto contenta del nuovo disco di Bellita, ma la critica non avrà giudizi lusinghieri. Intanto Ramon racconterà ad Armando come la politica stia dividendo la sua famiglia, con Carmen e Lolita che si sono schierate contro Ramon e Antonito.

Inoltre Marcos chiederà a Felicia di essere sua moglie, ma quest'ultima non rifiuterà, rinviando il tutto a quando la situazione con Ildefonso sarà risolta. Infine Camino patirà l'assenza del marito, del quale non ha notizia da ormai tanti giorni.