Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola, nata da un'idea di Aurora Guerra, attualmente, va in onda Su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14:10. Ultimamente, ha subito notevoli cambiamenti all'interno del palinsesto televisivo che hanno reso difficile intuire i tempi di evoluzione della narrazione. Nonostante questo, le vicende intricate e i personaggi ricchi di sfaccettature non hanno smesso di attirare l'attenzione degli affezionati spettatori.

Nella puntata di lunedì 11 ottobre, sarà possibile assistere a numerosi colpi di scena che non potranno non emozionare.

In particolare, Ildefonso si sentirà umiliato dal comportamento di Camino e Felicia rimarrà a dormire a casa di Marcos. Anabel proverà a chiedere scusa a Camino, mentre Genoveva deciderà di licenziare Laura a causa dei sospetti di Velasco.

Una vita, trama di lunedì 11 ottobre: Ildefonso si chiuderà in casa

Le anticipazioni di Una vita della puntata dell'11 ottobre rivelano che il rapporto tra Ildefonso e Camino sarà caratterizzato da problemi sempre più profondi. La ragazza, infatti, in seguito alla profonda sofferenza provata, si è lasciata andare con Anabel, raccontandole della mutilazione di Ildefonso. La figlia di Marcos, però non è riuscita a mantenere il segreto con Felicia e questo ha scatenato una serie di eventi che hanno spinto Ildefonso a schierarsi contro la moglie.

L'uomo, infatti, apparirà molto provato dall'accaduto. Per lui, sapere che altre persone sono a conoscenza del suo problema sarà una grande vergogna. Si sentirà talmente umiliato da decidere di chiudersi nella sua abitazione in modo da non dover vedere nessuno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni di Una vita dell'11 ottobre: Felicia rimarrà a dormire da Marcos

Nella puntata dell'11 ottobre di Una vita, Felicia apparirà piuttosto sconvolta dalla lite avuta con Camino. Dopo essere stata accasata di essere la responsabile delle sue sofferenze, infatti, farà molta fatica a riprendersi. Marcos, vedendola in difficoltà, le proporrà di restare da lui per la notte in modo da potersi riposare e da poter trascorrere un po' di tempo insieme.

La donna accetterà e il desiderio di Marcos di aiutarla si trasformerà in una grande passione che sfocerà in un bacio appassionato.

Anabel chiederà scusa a Camino

Anabel, dopo aver deluso profondamente la sua amica, sentirà il bisogno di scusarsi con lei per cercare di sistemare le cose. Camino, però, più furiosa che mai, le dirà di non essere intenzionata a perdonarla. Come cambierà il loro rapporto? Riusciranno a fare pace?

Intanto, Velasco metterà Genoveva al corrente dei suoi sospetti su Laura. Secondo lui, la domestica ha intenzione di tradirli e di passare dalla parte di Felipe. La dark lady, a questo punto, deciderà di licenziare Laura.