Le puntate attualmente in onda di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori, per via di un giallo, riguardo all'aggressione di Susanna Picardi. L'ex fidanzata di Niko Poggi, infatti, è stata aggredita mentre era in ufficio e il colpevole non è ancora stato trovato. Nel corso di una recente intervista, Agnese Lorenzini ha parlato del mistero che ruota attorno al suo personaggio, chiedendo al pubblico di pazientare ancora un po', prima di scoprire la verità. Inoltre, l'attrice ha rivelato che le scene che ha dovuto interpretare quando Susanna è entrata in coma, sono state difficili.

Un posto al sole: l'interprete di Susanna non può fornire molti dettagli sull'aggressione

Nelle puntate di Un posto al sole, trasmesse negli ultimi giorni su Rai3, sembrerebbe che l'aggressore di Susanna sia Mattia. Grazie ai dei flashback, infatti, i telespettatori sono stati informati che, la sera dell'aggressione, il rider è andato nello studio di Niko e ha avuto un comportamento inopportuno nei confronti di Picardi, entrando nell'ufficio, senza il consenso di Susanna. Agnese Lorenzini, riguardo al giallo che ruota attorno al suo personaggio, ha dichiarato: ''Posso dire ben poco ai telespettatori che ogni giorno seguono con costanza Un posto al sole e, di conseguenza, quello che sta succedendo a Susanna''.

Un posto al sole: per scoprire chi ha aggredito Susanna bisogna pazientare

In merito alla verità sulla notte dell'aggressione ai danni di Susanna, Agnese Lorenzini ha proseguito, dando un consiglio ai telespettatori: ''Posso solo consigliare loro di restare sintonizzati perché, prima di arrivare alla verità, bisognerà soffrire ancora un po'.

La situazione si farà decisamente interessante, ma non voglio di certo rovinare la sorpresa''. Susanna Picardi, dopo l'aggressione, è entrata in coma e le scene in cui ha recitato Agnese sono state girate in ospedale. L'attrice, a tal proposito, ha rivelato: ''Ci sono state anche delle scene oggettivamente difficili da girare''.

Un posto al sole: Agnese Lorenzini parla delle scene di Susanna in ospedale

Agnese Lorenzini ha raccontato anche un aneddoto, accaduto mentre girava le scene in cui Susanna era in coma in ospedale, confidando: ''Un giorno si sono presentate delle difficoltà nell'indossare una cuffietta, visto che ho una folta chioma riccia. Si sono dovuti mettere in tre per mettermela nel migliore dei modi. Abbiamo riso tantissimo''. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire chi ha aggredito Susanna e se il colpevole sarà Mattia o se gli autori abbiano depistato, ancora una volta, i telespettatori.