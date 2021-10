Possibili grosse novità in arrivo per Kerem Bursin e Hande Erçel, i due attori protagonisti di Love is in the air. La soap turca ha conquistato fin dal suo esordio in Italia, che risale allo scorso 31 maggio, per via non solo della trama ma anche grazie all'appassionata interpretazione dei due giovani. Proprio per questa ragione la notizia che Kerem e Hande, i quali formano una coppia anche nella vita reale, possano tornare presto insieme sul set ha fatto felici tutti i loro numerosi fan. Secondo quanto riportano i giornali turchi, la pellicola dovrebbe essere già in uscita nel 2022.

I progetti futuri di Kerem e Hande

Quali sono i progetti lavorativi di Kerem Bursin e Hande Erçel? Gli amati Serkan Bolat e Eda Yildiz di Love is in the air ben presto potrebbero consolidare il loro sodalizio lavorativo tornando insieme sul set di un nuovo film la cui uscita sarebbe già in calendario per il prossimo anno. La fortunata soap si è già conclusa in Turchia lo scorso 8 settembre e i giornali turchi danno per certa la notizia di un nuovo progetto che interesserebbe molto da vicino i due innamorati.

La scintilla tra i due ragazzi è scoccata proprio sul set di Sel Cal Kapimi ha raccontato Kerem durante la sua ospitata a Verissimo. Adesso la coppia è sempre più unita e inseparabile: la loro complicità è tangibile anche mentre recitano ed aggiunge un ulteriore magia alle storie che i due interpretano.

Nulla si sa del progetto ma di certo Hande e Kerem non deluderanno l nutrita schiera dei sostenitori.

Love is in the air ha conquistato l'Italia

Così come accaduto anche a Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, non c'è passo di Hande e Kerem che non venga seguito dai fan. Qualora gli attori tornassero nuovamente sul set insieme di certo la notizia farà immediatamente il giro del web.

Pare che la società di produzione di Bursin stai già lavorando per iniziare quanto prima le riprese, la cui location dovrebbe essere Adana.

Nel frattempo, il pubblico italiano si gode le avventure di Eda e Serkan. Su Canale 5, le avventure di Eda e Serkan sono giunte ad una svolta cruciale con la perdita di memoria di Bolat e la volontà della paesaggista di riconquistare il suo amore combattendo con al sua 'nemica' Selin.

La scelta di Mediaset di non interrompere la messa in onda delle puntate con l'arrivo dell'autunno è stata premiata dal pubblico che segue con affetto i propri beniamini. A riprova di ciò, durante la messa in onda di ogni episodio, l'hashtag di riferimento della soap va subito in tendenza su Twitter. Adesso, non resta che attendere ulteriori notizie dalla Turchia: chissà a quali personaggi presteranno i loro bellissimi volti Hande e Kerem questa volta.