Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, dal titolo originale Acacias 38, riservano diverse novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre su Canale 5 alle ore 14:10, Felipe sarà ancora convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia (Trisha Fernàndez). Sarà così che, per togliere ogni dubbio, l'avvocato deciderà di partire per Cuba, alla ricerca di Israel, il gemello di Santiago, con lo scopo di far confessare all'uomo tutta la verità sulla morte della domestica brasiliana.

Quando Genoveva verrà a scoprire le intenzioni di Felipe, farà di tutto per fermarlo e impedire il ritorno di Israel, così confesserà all'avvocato di amarlo ancora.

Salmeron, però, dovrà fare i conti con l'inaspettata gelosia di Velasco.

Anticipazioni Una Vita: Ildefonso viene schiaffeggiato da suo nonno

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ildefonso (Cisco Lara) non avrà vita facile, dopo aver detto a Camino (Aria Bedmar) di essere sterile e dopo essersi nascosto in casa per la vergogna: gli abitanti del quartiere non faranno altro che sparlare di lui, ma sua moglie lo tranquillizzerà e deciderà di rimanere al suo fianco.

In seguito a casa dei neo sposi si presenterà il marchese de Los Pontones, il nonno di Ildefonso, l'uomo sarà assai turbato con il nipote e avrà un duro confronto con lui, durante il quale lo prenderà a schiaffi. Nel frattempo Ramon sarà molto preoccupato per la sua famiglia e si confiderà con Liberto Méndez (Jorge Gómez Espinosa).

Velasco geloso di Genoveva

Genoveva cercherà in ogni modo di impedire che Israel, il gemello di Santiago, ritorni a Calle Acacias per testimoniare al processo contro di lei, così chiederà a Felipe di non partire per Cuba alla ricerca dell'uomo. Poi la dark lady confesserà all'avvocato di essere ancora innamorata di lui, ma sarà ignara di essere stata vista da Velasco.

Quest'ultimo, infatti, assisterà a tutta la scena e sarà colto da una forte gelosia nei confronti di Salmeron, tanto da chiedere a Laura di uccidere Felipe. Successivamente il marchese de Los Pontones avrà una brutta discussione con suo nipote Ildefonso, nella quale minaccerà il giovane di ripudiarlo, se non rimedierà subito al torto fatto a sua moglie Camino.

Alodia e Casilda perdonano Servante e Fabiana

Ildefonso prenderà, finalmente, una decisione definitiva riguardo il suo rapporto con Camino.

Nel frattempo Servante e Fabiana regaleranno un braciere ad Alodia e Casilda e offriranno alle due un buon dolce, per ringraziarle dell'aiuto durante il concorso delle pensioni. Sarà così che la coppia otterrà il perdono delle domestiche.