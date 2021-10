Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso lunedì 18 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Gloria, pur essendo tornata a Milano, non vuole restare. Pertanto la donna penserà di dare le dimissioni dal suo ruolo di capo commessa. Vittorio ha proposto a Tina un film musicale, in cui la ragazza dovrebbe anche cantare. La figlia di Agnese, anche se inizialmente titubante, a questo punto, accetterà di buon grado. Tuttavia dovrà prima sottoporsi ad una cura per risolvere i suoi problemi alle corde vocali.

Flora, intanto, capirà che, per conoscere meglio la clientela del grande magazzino, deve cimentarsi per un po' nel ruolo di commessa. Irene pregherà Stefania di non "abbandonarla", andando a vivere a casa del padre. Al contempo Veronica insisterà con sua figlia, affinché chieda scusa alla figlia di Ezio per i suoi comportamenti.

Il Paradiso, spoiler 18 ottobre: Gloria vuole lasciare Milano

La storia di Gloria sta risultando una della più interessanti di questa sesta serie de Il Paradiso delle Signore. La donna attualmente teme che il marito possa vederla al grande magazzino. Pertanto ha preferito allontanarsi per qualche giorno dal posto di lavoro, andando a rifugiarsi dalla zia Ernesta. Gli spoiler dell'episodio del 18 ottobre rivelano che Gloria, pur essendo tornata a Milano, maturerà la decisione di lasciare la città per non sconvolgere nuovamente la vita del marito e soprattutto della figlia.

Difatti la madre di Stefania vorrebbe dare le dimissioni a breve.

Il Paradiso delle Signore, puntata 18/10: Tina vorrebbe fare il film

La trama della puntata del 18 ottobre darà spazio anche alle vicende di Tina. La giovane Amato rivaluterà la proposta del dottor Conti di fare un film musicale. La ragazza spera che, sottoponendosi alle cure, la sua voce possa tornare quella di un tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia sarà ben consapevole che ci vorranno tempo e pazienza. Al contempo Flora, dopo il diverbio con Vittorio, capirà che deve cambiare approccio. Pertanto, per conoscere meglio i gusti delle clienti del grande magazzino, penserà di diventare Venere per qualche giorno.

Il Paradiso, anticipazioni 18 ottobre: Irene non vuole che Stefania vada dal padre

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 18 ottobre, Irene dichiarerà il suo affetto verso Stefania, "pregando" la ragazza di non andare a vivere a casa del padre. Al contempo Veronica, dispiaciuta per le azioni compiute dalla figlia, chiederà a Gemma di scusarsi con la figlia di Ezio per il comportamento assunto.