Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la puntata del 14 ottobre promettono grandi emozioni per il pubblico della soap di Rai 1. Per Stefania (Grace Ambrose) arriverà il momento di approfondire la conoscenza con la compagna di suo padre, ma la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) sarà sin da subito infastidita dalla presenza della signorina Colombo e agirà per metterla in difficoltà. Intanto tra Beatrice (Caterina Conti) e Anna (Giulia Vecchio) nascerà una bella amicizia, mentre Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) continuerà a proporre a Tina (Neva Leoni) di far parte del film musicale.

Infine, Adelaide (Vanessa Gravina) si darà da fare per ricucire il suo rapporto con Ludovica (Giulia Arena) coinvolgendo Marcello con un lavoro temporaneo al circolo.

Veronica si darà da fare per conoscere meglio Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì, 14 ottobre, annunciano che per Stefania arriverà un momento molto importante. Dopo essersi riavvicinata a suo padre, infatti, la ragazza dovrà accettare anche la sua nuova famiglia. A questo proposito, Ezio (Massimo Poggio) e la sua compagna inviteranno a cena Stefania, ma Gemma (Gaia Bavaro), la figlia di Veronica, inizierà a non sopportare le attenzioni che sua madre riserverà per la nuova arrivata.

Nel corso della cena, la ragazza deciderà di agire e metterà in difficoltà la figlia di Ezio con un colpo basso. Nel frattempo, al Paradiso, il nuovo lavoro di Anna procederà a gonfie vele e tra lei e Beatrice si instaurerà un ottimo rapporto.

Tina continuerà a mentire con tutti sul suo soggiorno in Svizzera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 14 ottobre rivelano che nella puntata di giovedì Vittorio continuerà a chiedere a Tina di far parte del film musicale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante la cantante abbia rifiutato la proposta, Conti non demorderà e le illustrerà la sua nuova idea, invitandola a prendersi del tempo per ripensarci. Sarà evidente che Tina nasconde qualcosa, ma continuerà a tenere per sé le motivazioni che l'hanno spinta improvvisamente a partire per Zurigo.

Una nuova opportunità per Marcello: anticipazioni puntata di giovedì 14 ottobre

Nel frattempo Adelaide ripenserà a Ludovica e sarà dispiaciuta per come siano andate le cose tra loro. La contessa proverà a rimediare e a ricucire il rapporto con la signorina Brancia offrendo a Marcello un incarico al circolo. Il signor Parri, infatti, a causa di motivi famigliari dovrà assentarsi per un periodo e Barbieri sembrerà essere l'uomo giusto per prendere il suo posto.