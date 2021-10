Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, che annunciano nuove puntate pronte a stupire i telespettatori della soap in onda su Rai 1 tutti i giorni alle 15:55. Nel corso della settimana Adelaide riuscirà a mettere le mani sulla lettera che Achille ha scritto a Flora, come aveva pianificato facendo trasferire la ragazza alla villa. La contessa, inoltre, proverà a ricucire il suo rapporto con Ludovica, proponendo a Marcello un posto al Circolo. Ci sarà ampio spazio anche per il ritorno di Tina, che rifiuterà di far parte di un nuovo progetto di Vittorio e che deciderà di confidare a Salvatore il motivo della sua partenza.

Anna inizierà a lavorare accanto a Beatrice e si troverà molto bene con lei, mentre Stefania sarà in difficoltà con Gemma, la figlia di Veronica.

Adelaide riuscirà a trovare la lettera di Achille: anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'11 al 15 ottobre raccontano che Tina ritornerà da Zurigo e continuerà a tenere segreto il motivo del suo soggiorno in Svizzera. Il comportamento della giovane, tuttavia, sarà piuttosto insolito, tanto che rifiuterà il ruolo di protagonista in un film scritto da Vittorio Conti che non demorderà e le proporrà dei cambiamenti sul copione. Tina per l'imprenditore sarà comunque un punto di riferimento e ascolterà il suo sfogo in merito alla partenza di Marta e alle difficoltà vissute nell'ultimo periodo.

Dopo tanto silenzio, la ragazza deciderà che anche per lei è arrivato il momento di parlare del suo segreto e deciderà di farlo con Salvatore che verrà a sapere il reale motivo della sua partenza per la Svizzera.

Flora e Vittorio avranno una discussione e Umberto difenderà la ragazza, anticipazioni Il Paradiso delle signore

A Il Paradiso delle signore le porte sono sempre aperte e per Anna ci sarà una bella accoglienza.

La donna, infatti, accetterà il lavoro come aiuto contabile e tra lei e Beatrice nascerà subito una buona sintonia. A villa Guarnieri, nel frattempo, l'idea della contessa di far trasferire Flora si rivelerà vincente e Adelaide riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi e a mettere le mani sulla lettera che Achille ha lasciato alla ragazza.

Per Flora, inoltre, inizieranno a sorgere i primi problemi sul lavoro e tra lei e Vittorio ci saranno delle incomprensioni che li porteranno a discutere animatamente. Umberto prenderà le difese della giovane stilista, che inizierà a guardarlo con occhi diversi, mentre Adelaide non apprezzerà la presa di posizione del cognato.

Gloria sarà amareggiata per la nuova vita di Ezio: trame dall'11 al 15 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che ci saranno novità anche per Stefania, al settimo cielo per il trasferimento di Ezio a Milano. L'uomo andrà a vivere in quella che era casa Cattaneo, insieme a Veronica e Gemma, la figlia della donna, e la presenza di una nuova famiglia spaventerà un po' Stefania che sarà ospite a cena da loro.

Sin da subito ci sarà una chiara apertura di Veronica nei confronti della figlia del suo compagno, mentre Gemma sarà molto gelosa di Stefania e farà di tutto per metterla in difficoltà e le tirerà un colpo basso. Quando la ragazza racconterà la serata alle sue amiche, Gloria ascolterà i suoi discorsi e avrà la conferma di ciò che temeva: Ezio ha ormai una nuova vita e una nova famiglia. Nel frattempo, Adelaide approfitterà dell'assenza di Parri al circolo per riavvicinarsi a Ludovica, proponendo a Marcello di sostituire l'uomo.