Le puntate di Una vita in onda dall'11 al 15 ottobre saranno ricche di accadimenti. Si tornerà a parlare dello scandalo di Ildefonso, il quale verrà pure umiliato e schiaffeggiato dal nonno. Il marito di Camino sembrerà essere incapace di superare la vergogna, mentre, ad Acacias, Genoveva cercherà di impedire a Felipe di partire per Cuba. La donna confesserà al marito di essere ancora innamorata di lui e questo scatenerà la gelosia di Velasco, il quale ordinerà a Laura di uccidere Alvarez Hermozo.

Il nonno di Ildefonso schiaffeggia il nipote

In Una vita, la rivelazione di Anabel riguardo all'impotenza di Ildefonso avrà creato il caos.

Il giovane marchesino si rinchiuderà in casa per la vergogna e litigherà anche con Camino, rea di aver spifferato il suo segreto ad Anabel. Quest'ultima cercherà di chiedere perdono a Camino, ma la giovane Pasamar non sembrerà volerglielo concedere. Nel quartiere non si farà altro che parlare dello scandalo legato a Ildefonso. Camino cercherà di confortare il marito e gli dirà che non lo lascerà solo in questo difficile momento. In seguito, proprio a casa dei giovani coniugi, arriverà il nonno di Ildefonso, il quale schiaffeggerà il nipote.

Il Marchese De Los Pontones umilia il nipote e minaccia di ripudiarlo

Mentre a casa di Camino andrà in scena il confronto tra Ildefonso e il Marchese De Los Pontones, Marcos consolerà Felicia, la quale si sentirà in colpa per il disastroso matrimonio della figlia.

Ramon, invece, si confiderà con Liberto e gli dirà di essere preoccupato per le tensioni con Antonito a causa della politica. In seguito, nonostante i buoni propositi, in casa Palacios si continuerà a bisticciare. Bellita, intanto, proporrà a Jacinto di inserire in una delle sue canzoni il richiamo da pastore. Il marito di Marcelina sarà entusiasta della proposta, nonostante Servante cerchi di dissuaderlo.

Il Marchese De Los Potones continuerà a discutere con Ildefonso e non esiterà ad umiliarlo, intimandogli di porre fine al matrimonio con Camino, lasciandola libera. In caso contrario, il nonno si dirà disposto a ripudiare il nipote.

Anticipazioni Una vita: Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe

Con il prosieguo delle puntate, in Una vita, Ildefonso sembrerà aver preso una decisione in merito al suo matrimonio con Camino.

In attesa di scoprire gli sviluppi su questa vicenda, le anticipazioni rivelano importanti novità anche per quanto riguarda Felipe e Genoveva. Quest'ultima verrà a sapere che il marito sarà in procinto di partire per Cuba per rintracciare Santiago e cercherà di fargli cambiare idea. La dark lady affronterà Felipe in mezzo alla strada e, pur di evitare la sua partenza, gli confesserà di essere ancora innamorata di lui. Velasco udirà la conversazione e porterà via Genoveva, rimproverandola poi per essersi umiliata di fronte a tutti. Geloso di Felipe, Velasco arriverà ad ordinare a Laura di uccidere l'avvocato.