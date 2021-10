Giovedì 14 ottobre, in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America, è andato in onda l'episodio che ha sancito il ritorno di Kate Walsh nel cast di Grey's Anatomy. Assente dalla narrazione dal tredicesimo episodio dell'ottava stagione, Addison Montgomery è infatti tornata tra le corsie del Grey Sloan Memorial per portare a termine un delicato intervento e supportare Richard Webber nella gestione degli specializzandi.

Appurato che l'ex moglie di Derek Shepherd, come confermato dalla trama e dal promo ufficiale, apparirà anche nella quarta puntata di Grey's Anatomy 18, la domanda che più delle altre ossessiona i telespettatori è la seguente: quale sarà il numero totale di episodi che potranno beneficiare della presenza del brillante chirurgo neonatale.

A far chiarezza sulla sua permanenza nel cast del medical drama, è intervenuta Kate Walsh che ha confermato, oltre ogni ragionevole dubbio, di aver realizzato, almeno per il momento, solamente due puntate.

Kate Walsh sulla permanenza nel cast di Grey's Anatomy 18: 'Finora ho realizzato solo due episodi'

Come appena anticipato, dunque, l'episodio di Grey's Anatomy 18 in onda il 21 ottobre sulla ABC, sarà l'ultimo con Kate Walsh in qualità di guest star. Se nel corso della puntata Addison Montgomery avrà modo di confrontarsi con Amelia Shepherd, non appare chiaro se l'attrice tornerà nel cast del medical drama prima della sua conclusione. A tal proposito si è espressa proprio la diretta interessata.

Intercettata dai microfoni di ETOnline, Kate Walsh, pur non chiudendo le definitivamente le porte ad ulteriori ritorni, ha infatti dichiarato quanto segue: "Sinceramente non so se tornerò. Al momento ho altri impegni e vivo dall'altra parte del mondo per la maggior parte del tempo. Lei è il classico personaggio inarrivabile Quello che arriva, saluta e poi va via.

Finora ho realizzato solo due episodi, ciò che succederà dopo si vedrà".

Ellen Pompeo commenta il ritorno di Kate Walsh: 'Siamo sempre andate d'accordo'

Appurato che il quarto episodio della diciottesima stagione di Grey's Anatomy potrebbe segnare l'addio definitivo a Addison Montgomery, sul ritorno di Kate Walsh si è espressa anche la protagonista assoluta del medical drama.

Ellen Pompeo, intercettata dai microfoni di Entertainment Weekly, si è detta estremamente entusiasta della possibilità di lavorare nuovamente accanto alla collega. Da sempre legate da un rapporto di stima e affetto reciproco, le due donne hanno fatto la storia della Serie TV dando vita al famigerato triangolo amoroso che ha visto protagonisti Meredith Grey, Derek Shepherd e Addison Montgomery.

A distanza di anni dalle prime stagioni di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ha così commentato il ritorno sul set di Kate Walsh: "Io e Kate abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e siamo sempre andate d'accordo. Voglio dire, è probabilmente una delle persone più divertenti con le quali potresti mai lavorare".