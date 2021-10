Sembra non esserci storia tra Sophie e Gianmaria. Sebbene il ragazzo si sia dichiarato in diretta, la concorrente del Grande Fratello Vip ha subito preso le distanze, dicendosi non interessata a lui né fisicamente né caratterialmente. L'ex fidanzata di Antinolfi, Greta, si è esposta sui social per punzecchiare il vippone, il cui cuore è stato paragonato a una delle fermate della metropolitana.

Il ripensamento della tronista del GF Vip

La sera del 15 ottobre Gianmaria ha aperto il suo cuore: in diretta televisiva ha ammesso di provare un forte interesse per Sophie, la 19enne per la quale ha "lasciato" la fidanzata Greta.

Interpellata da Alfonso Signorini sulla "dichiarazione d'amore" che le ha fatto l'imprenditore, in puntata Codegoni ha detto che vuole essere corteggiata.

"Mi deve dimostrare che quello che dice è vero, io non ho fretta", ha fatto sapere la ragazza nel corso dell'ultimo appuntamento del GF Vip che è andato in onda su Canale 5.

Il pomeriggio successivo, però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto tutt'altro. Parlando con alcune compagne di reality in giardino, la modella ha precisato che Antinolfi non è e non potrà mai essere il suo uomo ideale per tanti aspetti, sia fisici che caratteriali.

La presa di posizione dopo la puntata del GF Vip

"Mi dispiace averlo illuso. Qui dentro è come se vivessimo in una bolla", ha esordito Sophie prima che Francesca la interrompesse per dirle che non pensava che Gianmaria potesse essere il suo tipo d'uomo.

"Infatti non è assolutamente il mio tipo, né esteticamente né caratterialmente e lo sa", ha ribattuto la giovane prima di elencare le cose che non gli piacciono dell'imprenditore che sembra essersi preso una cotta per lei.

Codegoni, infatti, ha fatto sapere che l'avvicinamento che c'è stato tra lei e Antinolfi nei giorni scorsi è frutto di un bisogno d'affetto che all'interno della casa del GF Vip si amplifica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza ha parlato anche di monotonia e di rapporti che si instaurano quasi forzatamente in un contesto come quello del reality show.

"Mentalmente non mi piace", ha chiosato l'ex tronista, dopo che Cipriani ha confermato che quest'idillio è già finito ancora prima di cominciare.

La frecciatina per il protagonista del GF Vip

Tra Sophie e Gianmaria, dunque, non dovrebbe accadere nulla. La ragazza è apparsa molto decisa nell'affermare che il napoletano non è proprio il suo genere di uomo, quindi faticherebbe a lasciarsi andare con lui davanti alle telecamere.

Una persona che si sta "gustando" questo tira e molla da casa è Greta. L'ormai ex fidanzata di Antinolfi, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram piuttosto ironica e pungente che tanti follower hanno interpretato come una frecciatine neppure troppo velata nei confronti dell'imprenditore che si era appena dichiarato a un'altra donna.

"Il cuore di Gianmaria", ha scritto la giovane accanto a una fermata della metropolitana posta dopo un bivio, come a voler dire che i sentimenti del concorrente del GF Vip hanno ormai preso un'altra direzione.

Anche Sonia Bruganelli ha sottolineato la velocità con la quale Gianmaria cambia idea in amore. All'inizio del programma sembrava ancora interessato alla ex Soleil Sorge (con la quale convive da oltre un mese), poi si è riscoperto innamorato della fidanzata Greta e ultimamente ha ammesso di provare un forte trasporto per Sophie.

Al momento, però, questa indecisione non ha portato a nulla, anzi Codegoni si sta allontanando ancor prima di iniziare la frequentazione che il partenopeo tanto desidera.