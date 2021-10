La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è cominciata da poche settimane, ma già diversi colpi di scena hanno caratterizzato le puntate del daytime e della domenica pomeriggio. A far discutere, nelle ultime settimane, sono stati i modi di fare di alcuni ragazzi che sono apparsi alla produzione e agli insegnanti poco rispettosi del lavoro svolto da chi sta dietro le quinte del programma e che si impegna ogni giorno per assicurarsi che i ragazzi abbiano tutto ciò di cui loro hanno bisogno. Tra questi ragazzi vi è anche Inder, allievo della professoressa Anna Pettinelli.

La professoressa Anna Pettinelli ha ammonito Inder per il suo scarso impegno

La sanzione disciplinare più severa è toccata proprio al cantante Inder. Quest'ultimo, inizialmente supportato dalla professoressa Anna Pettinelli, ha ricevuto nelle ultime ore in casetta una busta nella quale la sua insegnante lo ha accusato di scarso impegno negli ultimi giorni. In particolare Anna Pettinelli ha dichiarato che Inder, nonostante le sue ramanzine e i discorsi che sono intercorsi tra loro due, sembra non aver capito quale sia l'atteggiamento giusto da avere a lezione. Infatti l'insegnante ha scritto nella lettera, che il cantante "Non si è impegnato nel brano che lei gli ha assegnato per la settimana e ha preferito oziare tutto il tempo in casetta e trascorrere il tempo al telefono".

Inder deve immediatamente lasciare la scuola di Amici

La lettera di Anna Pettinelli si è conclusa con un provvedimento disciplinare davvero duro per il cantante, in quanto la professoressa ha dichiarato che non vuole più seguire Inder quindi quest'ultimo deve immediatamente abbandonare la scuola di Amici: "Sentiti libero di tornare a casa".

Inder, incredulo e sorpreso della lettera, ha preparato la valigia e ha lasciato la casetta tra le lacrime e le parole di saluto che gli hanno rivolto i suoi ex compagni di avventura.

Anche l'alunna Flaza ha violato più volte le regole del programma

Ad essere protagonista di questi comportamenti poco rispettosi durante la puntata di Amici 21 di lunedì 11 ottobre, è stata anche la cantante supportata da Lorella Cuccarini, Flaza.

Quest'ultima è stata richiamata anche dalla conduttrice del programma, la quale ha voluto farle notare come il suo atteggiamento no sia corretto nei confronti della produzione del programma. A proposito di ciò Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui si vede chiaramente che la ragazza tiene spesso il telefono anche al di fuori degli orari consentiti e arriva in ritardo alle lezioni che i professori con tanta dedizione preparano per lei. Flaza, a cui è stata sospesa la maglia, non sembra avere subito accettato questo provvedimento e infatti si è lamentata con i suoi compagni di quanto accaduto.