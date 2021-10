Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate di questo autunno 2021, che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma Galgani, che continuerà a essere nell'occhio del ciclone per la sua frequentazione con il cavaliere Costabile. Grande attesa anche per la prima scelta ufficiale di questa edizione: il giovane tronista Matteo deciderà di anticipare il suo addio al programma, andando via definitivamente dalla trasmissione.

Gemma e Costabile già ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le puntate di Uomini e donne di questo 2021 rivelano che Gemma si ritroverà a fare i conti con il suo nuovo pretendente che non gradirà affatto il suo modo di fare e comportarsi.

La dama torinese, infatti, si lamenterà in studio sostenendo che Costabile non le darebbe le giuste attenzioni che merita. In particolar modo, Gemma sostiene che il cavaliere non le manderebbe mai dei messaggi per augurarle il "buongiorno" e la "buonanotte". Una mancanza "grave" per la dama torinese, la quale si è lamentata in studio al punto da far perdere le staffe allo stesso Costabile.

Costabile mette nei guai Gemma Galgani a Uomini e donne

Il cavaliere, infatti, ha smascherato Gemma raccontando pubblicamente che durante i loro incontri, le ha proposto di fare dei viaggi insieme e quindi di andare via dalla trasmissione per poter vivere la loro frequentazione lontani dai riflettori. Gemma, però, non ha accettato la proposta di Costabile, malgrado in un primo momento abbia ammesso di stare molto bene in compagnia del cavaliere che aveva risvegliato in lei dei sentimenti che, ormai, credeva fossero sopiti.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Costabile, stufo di questa situazione, deciderà di chiudere definitivamente con Gemma Galgani e di voltare pagina. Il cavaliere, quindi, ha chiuso con la dama torinese mentre Maria De Filippi ha invitato Gemma a fare un ulteriore passo nei confronti dell'uomo.

Matteo ha fatto la sua scelta: anticipazioni Uomini e donne 2021

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per l'autunno 2021 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del tronista Matteo. A gran sorpresa, infatti, deciderà di anticipare la fatidica scelta finale: Matteo sosterrà di aver capito di provare un forte sentimento nei confronti di Noemi, la pretendente che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Per questo motivo, quindi, deciderà di uscire dallo studio di Uomini e donne con lei e di mettere così la parola "fine" al suo percorso in trasmissione.