Dopo esser stato costretto da Maria De Filippi ad abbandonare il trono, Joele Milan è apparso spensierato in foto, continuando la sua frequentazione con la corteggiatrice Ilaria Melis. Joele ha pubblicato una storia che lo ritrae insieme alla corteggiatrice e, nonostante la loro felicità, la frequentazione non convince tutti. Alcuni fan del programma sostengono che tra i due non durerà.

Joele ha trasgredito alle regole di Uomini e Donne

Il trono di Joele Milan non è durato molto, purtroppo ha trasgredito alla regola principale del programma. Il ragazzo è stato pizzicato dalla redazione mentre parlava in studio con la corteggiatrice Ilaria Melis, inconsapevole probabilmente di essere sentito per la presenza dei microfoni.

Joele chiedeva a Ilaria di sentirsi fuori dal programma tramite il profilo Instagram di un suo amico, andando così contro alle regole. A quel punto Maria De Filippi ha dovuto mandare in onda quanto accaduto per rispetto al pubblico a casa e ha chiesto a Milan di lasciare il trono, in quanto il suo comportamento non era compatibile con il programma. Il tronista dopo quanto accaduto ha dichiarato di non aver sentito la ragazza fuori dal programma e che si tratta di un malinteso: "Non c'erano cattive intenzioni da parte mia, ma sono andato oltre infrangendo una regola e così ho dato modo di pensare male, di dubitare di me. È la mia parola contro la loro".

Continua la frequentazione tra l'ex tronista e la corteggiatrice Ilaria

Dopo la fine del suo percorso a Uomini e donne, Joele ha deciso di continuare a sentirsi con la sua corteggiatrice Ilaria. A testimoniare il fatto che tra i due continua a gonfie vele c'è una foto che li ritrae felici e complici. Pare quindi superato il brutto episodio che li ha resi protagonisti.

Una pagina Instagram ha deciso di pubblicare la foto e i commenti non sono stati dei migliori. Un utente ha scritto: "Ridicoli", riferendosi al fatto che i due hanno mentito alla redazione di u&d e alla stessa Maria De Filippi. Un altro ancora avanza l'ipotesi che tra i due finirà al più presto: "Non dureranno". Pare che molti appassionati del programma, non siano convinti della genuinità dei due ragazzi e non accettano quello che è accaduto.

Joele e Ilaria nuova coppia o solo una frequentazione passeggera?

È innegabile cha tra i due sia fin da subito scoppiata la scintilla, quella scintilla che probabilmente li ha spinti a trasgredire le regole. Anche dal selfie postato sembra ci sia affinità tra i due. La frequentazione potrebbe diventare una nuova storia ben presto, oppure l'attrazione iniziale potrebbe esaurirsi e diventare una semplice attrazione tra due giovani ragazzi. Sta di fatto che Joele ha perso un'occasione importante e se Ilaria non dovesse valerne la pena, potrebbe pentirsi.