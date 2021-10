Nella giornata di venerdì 15 ottobre verrà trasmessa la puntata di Uomini e donne in cui il tronista Joele Milan dovrà lasciare lo studio del dating show di Canale 5, dopo che la redazione del programma e Maria De Filippi hanno scoperto che aveva preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria. La registrazione di tale episodio è avvenuta il 26 settembre e, da diversi giorni, gli utenti stavano chiedendo a gran voce di potere vedere sul piccolo schermo quanto accaduto. Già dall'alba della giornata in cui è prevista la messa in onda della puntata incriminata, su Twitter è entrato fra le tendenze, l'hashtag Joele.

Uomini e Donne: il 15 ottobre in onda la puntata in cui Joele lascia lo show

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più amate e seguite e, negli ultimi giorni, la curiosità dei fan del programma di Canale 5 è focalizzata su un episodio particolare, avvenuto qualche settimana fa. Infatti, Maria De Filippi ha allontanato dallo studio uno dei tronisti dell'edizione 2021/2022, dopo avere scoperto che aveva preso un accordo con la sua corteggiatrice. In base alle indiscrezioni trapelate riguardo la registrazione del 26 settembre, Joele, durante un ballo con Ilaria, le aveva proposto di sentirsi di nascosto e tale episodio verrà trasmesso in televisone nella giornata di venerdì 15 ottobre.

Uomini e Donne: l'hashtag 'Joele' è in tendenza su Twitter già dalle ore 6 del 15 ottobre

Il desiderio del pubblico da casa di assistere al momento in cui Maria De Filippi manderà via Joele Milan dopo avere tradito la fiducia della redazione del programma è alto. A tal proposito, infatti, già alle 6 della mattina del 15 ottobre, giornata della messa in onda su Canale 5, su Twitter era già in tendenza l'hashtag Joele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In base all'interesse delle persone sull'episodio raro che accadrà a Uomini e Donne, è ipotizzabile che il nome del tronista rimanga fra le tendenze sui social per tutta la giornata.

Uomini e Donne, Joele è dispiaciuto: le parole di Ilaria

Ilaria, la corteggiatrice con cui Joele Milan aveva preso un accordo all'insaputa della redazione di Uomini e Donne, dopo la registrazione del 26 settembre, aveva rilasciato un'intervista.

In quell'occasione, Melis aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto continuare a conoscere il tronista anche lontano dalle telecamere. In merito all'episodio accaduto in studio, Ilaria aveva confidato: ''Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato''. Non resta pertanto che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre, per scoprire come sono andate le cose fra Joele e Ilaria.