Le recenti settimane sono state davvero intense per i telespettatori di Un posto al sole che sono rimasti inchiodati davanti al giallo di Susanna Picardi. La ragazza, in seguito ad una brutale aggressione, è finita in ospedale in stato comatoso. L'interprete di Susanna, ossia Agnese Lorenzini, ha concesso un'intervista al settimanale Visto nel quale ha rivelato aspetti interessanti riguardati non solo il giallo sull'aggressione e sulle dinamiche della longeva soap opera Un posto al sole, ma anche quello che più l'accomuna al suo personaggio.

L'interprete di Susanna Picardi di Un posto al sole svela che la situazione si farà interessante

In queste settimane, il personaggio interpretato dall'attrice Agnese Lorenzini si trova al centro dell'attenzione. Il caso sull'aggressione a Susanna è tutt'altro che concluso, visto che il responsabile si trova ancora a piede libero. A quanto pare, le indagini proseguiranno ancora un po' e a rivelarlo è stata l'attrice stessa. Nel dettaglio, l'interprete di Susanna ha suggerito ai fan di Un posto al sole di restare sintonizzati perché ci sarà da soffrire prima di arrivare alla grande verità. A sentire l'interprete della giovane Picardi, la situazione si farà via via sempre più interessante.

Purtroppo, l'attrice non ha potuto rilasciare ulteriori dettagli in merito, ma l'intervista è virata su altri dettagli interessanti.

Sono oltre cinque anni che Agnese veste i panni di Susanna e si è detta del tutto soddisfatta del risalto che il suo personaggio sta avendo in questo periodo. Le anticipazioni di Un posto al sole, invece, rivelano che la giovane avvocatessa Picardi, dopo essersi risvegliata dal coma, riscontrerà dei problemi in quanto non ricorderà il volto del suo aggressore.

Sarà così che il responsabile di tale brutalità circolerà ancora liberamente e potrebbe prendere di mira un'altra ragazza.

L'inconveniente esilarante sul set di Un posto al sole

Dall'intervista è emerso che ci sono state delle scene oggettivamente ardue da girare, ma anche esilaranti. Agnese Lorenzini ha svelato che un giorno hanno avuto problemi a metterle la cuffietta per via della sua folta chioma riccioluta.

Ci sono volute tre persone per riuscire ad infilargliela e le risate non sono mancate.

Tra l'attrice e il suo personaggio c'è qualcosa che le accomuna: la determinazione. L'interprete di Susanna Picardi, quando si mette in testa una certa cosa, fa di tutto per raggiungerla. In merito al desiderio di Susanna di diventare magistrato, l'attrice ha esclamato che non si può distoglierla da quelli che sono i suoi obiettivi. Del resto, la determinazione è anche la qualità che maggiormente le garba del suo personaggio. Intanto, Agnese Lorenzini sogna il cinema e nel frattempo sta portando avanti altri due spettacoli teatrali oltre che lavorare sul set di Un posto al sole.