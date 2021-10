Armando Incarnato è uno dei protagonisti di Uomini e donne che continua ad essere al centro di accese polemiche. In questi giorni, però, lo storico cavaliere del trono over ha scelto di confessarsi a cuore aperto e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, dove ha scelto di chiedere scusa pubblicamente alla sua amata figlia, ma anche alla donna con la quale ha messo al mondo la sua bambina.

La confessione di Armando e le scuse: il cavaliere di Uomini e donne 'senza filtri'

Nel dettaglio, Armando Incarnato ha scelto di raccontarsi in una nuova lunga intervista concessa al magazine della trasmissione Mediaset, rivelando che sente il bisogno di fare delle scuse ma non a qualche protagonista che popola lo studio del dating show di Canale 5.

Armando, infatti, ha sentito il bisogno di porgere delle scuse pubbliche a sua figlia e alla donna che, fino ad un po' di tempo fa, era al suo fianco.

"Ci sono due persone a cui devo delle scuse: la madre di mia figlia e mia figlia. Ho tolto tanto alla loro vita con gli errori che ho fatto", ha ammesso il cavaliere di Uomini e donne, aggiungendo però che adesso spera di poter recuperare e di restituire alle due donne tutto ciò di cui le ha private nel corso di questi anni.

La rivelazione di Armando Incarnato sul suo passato

E poi ancora parlando del suo attuale percorso nel dating show di Maria De Filippi, che continua ad essere travagliato e caratterizzato da alti e bassi, Armando ha ammesso che le donne che si avvicinano a lui dovrebbero tener conto del suo passato e del suo vissuto.

"Il mio passato sentimentale è fatto di trent'anni di storie d'amore lunghe, importanti e intense", ha confessato Incarnato al magazine del programma Mediaset, precisando che molte di queste vanno al di là di quelle nate in tv a U&D.

Le critiche su Armando per la nuova acconciatura dei capelli mostrata a Uomini e donne

Intanto, anche dopo le ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, Armando è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico social non tanto per i suoi nuovi amori o i flirt che stanno nascendo nello studio del trono over, bensì per la sua acconciatura.

Il cavaliere, infatti, si è presentato in studio con dei capelli diversi rispetto al solito e sui social è subito scattata la gara alla battuta tagliente nei confronti di Armando.

E così, a distanza di qualche giorno, Incarnato ha scelto di replicare e lo ha fatto lanciando una frecciatina social rivolta ai detrattori che lo hanno preso in giro e consigliando loro di preoccuparsi dei loro problemi, piuttosto che del suo modo di aggiustare i capelli durante le puntate di Uomini e donne.

La verità di Armando sulle accese discussioni avute in studio a U&D

Insomma a distanza di un po' di tempo dal suo arrivo in trasmissione, il cavaliere Armando continua ad essere uno dei volti di spicco del programma di Canale 5, in grado di attirare l'attenzione e di tener banco con le sue vicende personali e sentimentali.

Non è un caso che, in diverse occasioni, Armando è stato anche protagonisti di scontri molto accesi in trasmissione e spesse volte si sono sfiorate anche le risse in studio.

A tal proposito, il cavaliere del trono over ha ammesso che quando ha sbagliato ha sempre chiesto scusa pubblicamente e non si è mai tirato indietro in merito al confronto. Celebri anche i suoi accesi diverbi con Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e donne che non ha mai nascosto la sua "poca simpatia" nei confronti di Incarnato.