Isabella Ricci secondo le anticipazioni, non era presente alle ultime registrazioni di Uomini e donne. I fan a questo punto si stanno domandando che fine abbia fatto la dama e se Isabella abbia deciso di lasciare il programma. In merito alla questione è intervenuta Maria Tona, ex dama del Trono Over, la quale ha insinuato che Isabella sia stata fatta fuori da U&D, proprio come accaduto a lei: "È come se questa storia l'avessi già sentita".

Isabella Ricci assente nelle ultime registrazioni di U&D

Secondo le anticipazioni riportate dal web e relative alle ultime registrazioni di Uomini e donne, Isabella Ricci non era presente in studio.

Un'assenza che non è passata inosservata, visto che la dama dalla scorsa stagione, è una presenza fissa nel parterre del Trono Over. I fan quindi, si sono preoccupati e hanno iniziato a ipotizzare che la dama possa aver abbandonato il programma. Sarà davvero così? Al momento non vi sono conferme in merito, né si sa per quale motivo Isabella non abbia presenziato alle registrazioni avvenute nel weekend.

Secondo Maria Tona Isabella è stata fatta fuori da U&D

A dire la sua sul mistero legato a Isabella Ricci, ci ha pensato una ex dama del Trono Over, Maria Tona. Quest'ultima, dopo aver presenziato per qualche tempo nel corso della scorsa stagione, pare non sia stata più chiamata dalla redazione di Maria De Filippi.

In sostanza, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata "fatta fuori" dal programma. Stessa cosa che potrebbe essere successa anche con Isabella. Questo almeno, è quello che ha insinuato Maria Tona. L'ex dama infatti, commentando l'assenza di Isabella ha dichiarato: "È come se questa storia l'avessi già sentita". Parole che sembrano far riferimento a quanto accaduto a lei, anche se l'ex dama ha scelto di non esporsi troppo.

Isabella Ricci farà ritorno a Uomini e donne?

Isabella fatta fuori da U&D proprio come Maria Tona? Un quesito a cui si otterrà risposta nelle prossime registrazioni, dove i fan scopriranno se Ricci tornerà o meno a sedersi nel parterre del Trono Over. Potrebbe anche essere che la dama, questo ultimo weekend, abbia avuto impegni lavorativi che le hanno impedito di essere presente nello studio di Maria De Filippi.

Altra ipotesi, è quella che la dama abbia scelto di abbandonare Uomini e donne di sua spontanea volontà, dopo le critiche ricevute nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5. Isabella infatti, è finita nel mirino di Gianni Sperti e di parte del pubblico per il suo atteggiamento nei confronti del corteggiatore Michele. Un atteggiamento il suo, non in linea con la maturità e l'umiltà con le quali si era presentata la stagione scorsa e che tanto l'avevano fatta apprezzare dai telespettatori.