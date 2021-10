Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi che va in onda tutti i giorni con successo su Canale 5. Le ultime anticipazioni rivelano che ha fatto molto discutere l'assenza in studio della dama Isabella Ricci, la quale non ha preso parte alle registrazioni di questo weekend. Questo vuol dire che la dama, nemica giurata di Gemma Galgani, non parteciperà a più di cinque puntate della popolare trasmissione dei sentimenti Mediaset e c'è chi sospetta che possa essere stata fatta fuori dal cast del trono over.

Nuove registrazioni Uomini e donne: Isabella Ricci assente

Nel dettaglio, le ultime registrazioni di Uomini e donne sono state a dir poco dense di colpi di scena.

Il colpo di scena ha riguardato la scelta del tronista Matteo, che ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con la bella Noemi e così insieme hanno scelto di costruire qualcosa di bello e duraturo fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Tuttavia, si è fatta notare anche l'assenza in trasmissione della dama Isabella Ricci. Per ben due registrazioni, la nuova nemica di Gemma non ha partecipato al programma.

Sia nelle puntate registrate sabato 9 che in quelle di domenica 10 ottobre, la dama non ha preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi e i numerosi fan social si chiedono che fine abbia fatto.

Possibile che Isabella Ricci sia stata fatta fuori dal parterre del trono over o che abbia scelto di sua spontanea volontà di abbandonare il parterre di Uomini e donne?

I sospetti sull'assenza di Isabella a Uomini e donne: fatta fuori?

A quanto pare, nel corso delle registrazioni di questo weekend, in studio non sarebbe stata proferita parola sui motivi di questa assenza della dama Isabella e quindi il mistero si infittisce sempre più.

Tra coloro che hanno espresso un'opinione vi è l'ex dama Maria Tona, che per diverso tempo è stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e donne.

Sui social, la dama non ha risparmiato una frecciatina velata nei confronti della produzione del programma stesso condotto da Maria De Filippi.

L'attacco dell'ex dama Maria sull'assenza di Isabella a U&D

"Isabella non c'è più nel parterre. Isabella dov'è? E' come se questa storia l'avessi già sentita, ripetuta nel tempo", ha sbottato l'ex dama del trono over che da un po' di tempo ormai non è più presente nel parterre del programma.

Immediata anche la reazione dei numerosi fan di Isabella che, nel giro di poco tempo, ha saputo conquistare il cuore degli spettatori e dei cavalieri.

A questo punto, quindi, non resta altro che attendere le prossime ore per cercare di capire se Isabella Ricci su Instagram, farà chiarezza su questo giallo legato alla sua assenza in tv.