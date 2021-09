La nuova stagione di Uomini e donne è ufficialmente iniziata lunedì 13 settembre, quando è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata dopo lo stop estivo. I protagonisti del dating-show, però, hanno terminato le loro vacanze a fine agosto, quando sono partite le registrazioni dell'edizione 2021/2022. Per questa settimana, però, le riprese del format pomeridiano di Mediaset sono state sospese, invece è previsto che Maria De Filippi registri il primo appuntamento di Amici 21, in onda domenica 19.

Riprese sospese per Uomini e Donne

Dopo aver registrato sei puntate nel giro di poche settimane, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di far "rifiatare" i protagonisti del cast per qualche giorno.

Dal 13 al 19 settembre non ci sarà nessuna nuova registrazione del dating-show, che dunque è in "vacanza" proprio mentre su Canale 5 vengono trasmessi i primi appuntamenti dell'edizione 2021/2022.

Nella settimana in corso, dunque, non trapeleranno anticipazioni su Gemma, su Ida e Marcello oppure sulle esterne tra tronisti e corteggiatrici: dame, cavalieri e giovani del Trono Classico, sono stati messi in stand-by anche per pensare ad altre produzioni televisive.

Maria De Filippi, infatti, nei prossimi giorni si occuperà del debutto di un altro suo storico e amato programma: Amici.

Amici debutta e Uomini e Donne in stand-by

La nuova edizione di Uomini e Donne, dunque, continuerà ad andare in onda per tutta la settimana, ma gli studi Elios non apriranno prima di qualche giorno per ulteriori riprese.

Maria De Filippi, infatti, mercoledì 15 settembre sarà impegnata con la registrazione della prima puntata di Amici 21, il talent-show che esordirà sul piccolo schermo domenica 19.

Come hanno confermato i vertici Mediaset in queste ore con un comunicato stampa, la classe 2021/2022 del programma di Canale 5 non sarà più presentata sabato 18 come preannunciato.

Per permettere la migliore riuscita possibile di Scene di un matrimonio, gli addetti ai lavori hanno deciso di posticipare di 24 ore il debutto di Amici, collocandolo nel primo pomeriggio di domenica anziché di sabato prossimo.

Gemma 'regina' indiscussa di Uomini e Donne

Nell'attesa che vengano registrate nuove puntate, i fan di Uomini e Donne sono concentrati su quelle che saranno trasmesse in televisione nei prossimi giorni.

Lunedì 13 settembre, ad esempio, il dating-show ha esordito su Canale 5 con un appuntamento quasi totalmente dedicato a Gemma Galgani, ai suoi ultimi ritocchi e alle infinite discussioni con l'antagonista Tina Cipollari.

Con una serie di filmati che sono stati mandati in onda dell'arco della giornata, Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico sui due interventi ai quali si è sottoposta la torinese durante l'estate senza dare troppo nell'occhio per non rovinare la sorpresa ai telespettatori.

La 71enne, infatti, ieri pomeriggio ha sfoggiato labbra più voluminose (dopo qualche punturina) e un seno notevolmente più grande (merito di una mastoplastica additiva fatta nel corso delle vacanze).

Al suo ingresso in studio, la dama ha mostrato un aspetto fisico rinnovato e soprattutto ringiovanito: "Non mi sono mai sentita così bella, sono pronta a fare strage di cuori".

Le anticipazioni che sono circolate sulle prime sei puntate di U&D, però, fanno sapere che Gemma non ha avuto molta fortuna: a inizio stagione, infatti, Galgani non avrebbe neanche un corteggiatore nonostante si sia rifatta sorriso e décolleté (a un anno di distanza dal lifting al viso) proprio per provare ad attirare l'attenzione dei signori del parterre.