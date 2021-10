Il Trono Classico di Uomini e donne sta per regalare il primo vero colpo di scena della stagione 2021/2022: tra pochi giorni (probabilmente già la prossima settimana), andrà in onda la puntata in cui Joele Milan viene cacciato dal programma per aver provato ad accordarsi con una corteggiatrice. Nell'attesa di questo momento, i fan del dating-show stanno facendo ipotesi su chi potrebbe essere il nuovo tronista: tra i candidati, ci sarebbe anche l'ex "Alchimista" Davide Basolo.

Indiscrezioni sulla new entry di Uomini e Donne

Dovrebbe essere trasmessa nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre la puntata di Uomini e Donne dedicata all'allontanamento di un tronista dalla trasmissione.

Le anticipazioni di una registrazione che Maria De Filippi ha condotto pochi giorni fa, fanno sapere che Joele è stato cacciato dal Trono Classico perché ha provato a mettersi d'accordo con Ilaria durante un ballo. La presentatrice ha preferito congedare sia Milan che tutte le sue corteggiatrici per evitare che la credibilità del suo format fosse messa in discussione dal pubblico.

Il ragazzo, dunque, è stato sorpreso dalle telecamere mentre dialogava con una sua spasimante in studio (tutti gli altri ballavano su una musica piuttosto movimentata), suggerendole di chattare su Instagram con un suo amico per cercare un'intesa da mantenere fino al giorno della scelta.

Attesa per la puntata con l'allontanamento di Joele a Uomini e Donne

Stando a quello che ha raccontato Ilaria Melis in una recente intervista, Maria De Filippi non avrebbe letteralmente cacciato lei, Joele e le altre corteggiatrici dopo aver reso pubblico il loro dialogo: pare che la presentatrice di Uomini e Donne abbia fatto un discorso che ha spinto tutte le persone coinvolte ad abbandonare il programma per evitare ulteriori brutte figure.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La puntata in questione sarà trasmessa a breve su Canale 5, ma i curiosi spettatori già si domandano chi prenderà il posto di Milan sulla poltrona rossa.

Nel fine settimana dovrebbero essere registrati nuovi appuntamenti con il dating-show, quindi è probabile che tra qualche giorno trapeleranno nuove informazioni su un qualcosa che sta parecchio a cuore all'affezionato pubblico del format Mediaset.

Il percorso di 'Alchimista' a Uomini e Donne

Un nome che sta circolando sul web come possibile nuovo tronista di Uomini e Donne, è quello di Davide Basolo. Il ragazzo ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi poco più di un anno fa, quando ha corteggiato Giovanna Abate.

Il veneto inizialmente ha tenuto nascosta la propria identità e si è presentato come "Alchimista", un misterioso giovane uomo che indossava la maschera di Salvador Dalì per non farsi riconoscere.

Quando mancava pochissimo alla scelta, però, la tronista ha chiesto ed ottenuto che il suo corteggiatore si mostrasse in viso, anche per poter prendere una decisione certa.

La preferenza della romana fu per Sammy, per questo Davide ha accettato di rimettersi in gioco ricoprendo il ruolo di single nell'ultima edizione di Temptation Island.

Il giovane è stato spesso accostato al trono soprattutto durante l'estate, ma quando sono stati annunciati i quattro protagonisti dell'edizione 2021/2022, si è saputo che la redazione ha voluto puntare su volti nuovi piuttosto che su personaggi già noti alla gente a casa.

Un ritorno di Basolo nel programma sotto una veste inedita, però, non è da escludere a priori, soprattutto dopo quello che è venuto fuori su Joele e sulla corteggiatrice con la quale ha provato ad accordarsi a poche settimane dall'inizio del loro percorso di conoscenza davanti alle telecamere.