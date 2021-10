Continuano ad andare in onda le puntate di Un posto al sole. La TV Soap, al momento, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rai 3, alle 20:45. Le dinamiche sempre più intricate e le dinamiche dei personaggi non smettono di attirare l'attenzione degli spettatori.

Le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 ottobre mettono in luce molteplici colpi di scena. In particolare, Filippo si farà trascinare da Viviana rischiando di compromettere per sempre il legame con serena, mentre Michele proporrà a Silvia di partire insieme a lui. Clara sarà divisa tra Alberto e Patrizio, ma un'azione di quest'ultimo la spingerà verso un'unica direzione.

I poliziotti continueranno a cercare la persona che ha ferito Susanna e Riccardo riceverà un rimprovero da Ornella.

Anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 ottobre: Serena si sfogherà su Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la situazione tra Filippo e Serena sarà sempre più tesa. L'uomo, dopo aver avuto una conversazione con Viviana, farà qualcosa che potrebbe distruggere per sempre il rapporto con Serena. Anche quest'ultima avrà un confronto con Viviana, ma le cose non andranno nel migliore dei modi. Accumulerà rabbia e nervosismo che, inevitabilmente, danneggeranno Filippo.

Le anticipazioni rivelano anche che Clara non saprà come gestire il suo legame con Patrizio e con Alberto.

Inoltre, inizierà a credere di aver fatto la scelta sbagliata. Patrizio, però, riuscirà a farle cambiare idea e a cancellare tutte le sue incertezze.

Un posto al sole, trame fino al 15 ottobre: Michele chiederà a Silvia di lasciare Napoli

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Michele dovrà decidere cosa fare con Silvia.

Da una parte vorrebbe metterla al corrente delle sue scoperte, ma dall'altra desidererà solo salvare il loro matrimonio. Alla fine sceglierà di far trionfare l'amore e le proporrà di accompagnarlo nel tour promozionale per il nuovo libro. Silvia si troverà in una situazione di forte disagio. Per lei, infatti, non sarà facile accettare di abbandonare Giancarlo.

Cosa deciderà di fare?

Nelle puntate dall'11 al 15 ottobre, Riccardo commetterà un errore sul posto di lavoro. Ornella interverrà e lo sgriderà per averla delusa. L'uomo, però, avrà una reazione poco prevedibile.

Renato si sentirà in colpa verso Niko

Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, Niko farà fatica a gestire lo stress. Sarà visibilmente ansioso e il suo stato d'animo non passerà inosservato agli occhi di Renato. Quest'ultimo, visti gli ultimi risvolti, si sentirà responsabile e cercherà di fargli meno pressioni.

Le anticipazioni svelano che i poliziotti continueranno a indagare per trovare l'aggressore della povera Susanna, ma senza ottenere alcun risultato.