Tra i programmi più attesi di questo autunno 2021 vi è Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che andrà in onda a partire da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali sul cast rivelano che quest'anno la conduttrice è riuscita a mettere insieme un bel po' di nomi top, tra cui Al Bano ma anche Morgan e Arisa. Ma a quanto ammontano i compensi percepiti dalle stelle dello show di Rai 1? Gli ultimi retroscena sui cachet, svelano che tra i più pagati ci sarebbe proprio il cantante di Cellino San Marco.

Riparte la sfida del sabato sera tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Nel dettaglio, i riflettori su Ballando con le stelle 2021 torneranno ad accendersi da questo sabato 16 ottobre.

In prime time su Rai 1 andrà in onda la prima delle dieci puntate previste di questa nuova edizione.

Come è già successo nelle annate precedenti, lo show di Milly Carlucci dovrà vedersela contro il temutissimo Tu si que vales, lo show di Canale 5 prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Una sfida che, dal punto di vista auditel, si preannuncia particolarmente agguerrita tenendo conto che l'ultima puntata dello show Mediaset condotto da Belen Rodriguez, ha conquistato l'attenzione di oltre 5 milioni di spettatori, arrivando a superare anche il 31% di share in prime time.

Al Bano spicca nel cast di Ballando 2021

Insomma numeri importanti che potrebbero mettere a dura prova lo show di Carlucci, la quale però punterà su grandi nomi per intercettare il gradimento degli spettatori di Rai 1.

Primo fra tutti Al Bano, il "re" di Cellino San Marco che in una recente intervista ha ammesso di aver detto sì a Milly dopo un corteggiamento durato anni e dopo che in passato aveva preso parte allo show nelle vesti di "ballerino per una notte", insieme alla sua ex moglie Romina Power.

Ebbene, nonostante la padrona di casa di Ballando con le stelle 2021, abbia ammesso che quest'anno c'è stato un taglio del 15% al budget dello show, i retroscena sui compensi di quest'anno non mancano.

Retroscena sui compensi di Ballando con le stelle: chi sono i concorrenti più pagati dello show?

A quanto pare, infatti, tra i concorrenti che avrebbero percepito un lauto cachet ci sarebbe proprio Al Bano Carrisi, che normalmente in autunno tende a spostarsi in giro per il mondo per le sue redditizie tournée.

Questa volta, invece, Al Bano ha detto sì a Milly e pare che, il motivo, abbia a che fare anche con la bella cifra che gli sarebbe stata offerta.

E poi ancora tra i concorrenti di Ballando 2021 che avrebbero percepito un compenso importante, spicca anche il nome di Morgan, che torna in televisione e si mette in gioco con questa nuova esperienza televisiva.