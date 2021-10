Nelle puntate di 'Un posto al sole', in onda dal 18 al 22 ottobre, non si parlerà solo delle indagini sull'aggressione a Susanna, ma ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri. Le anticipazioni rivelano, infatti, che il piccolo Jimmy cercherà di conquistare il cuore di Cristina Ferri. In questa delicata missione, il timido bambino non sarà solo, potrà contare infatti sul prezioso aiuto di zio Franco. Purtroppo, però, ci sarà un duro ostacolo da aggirare, rappresentato dal "temibile" Roberto Ferri.

Nel frattempo ci sarà un inquietante sviluppo sul caso di Susanna Picardi, dal momento che un misterioso personaggio spererà che la giovane muoia.

Trame 18-22 ottobre: ​​Roberto geloso di sua figlia

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) verrà mostrato nell'insolita veste di papà geloso. In precedenza era stato già rivelato, agli spettatori, questo lato più tenero del personaggio, soprattutto nelle interazioni con la nipotina Irene. A quanto pare l'uomo dovrà fare i conti con il fatto che sua figlia stia crescendo e la sensazione è che lui faticherà molto ad accettare questa nuova prospettiva. In questo delicato percorso si inserirà, suo malgrado, il piccolo Jimmy. Il bambino infatti, invaghito della piccola Cristina (Camilla Cossu), cercherà il coraggio per dichiararsi alla sua amata, ma ci riuscirà?

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: Jimmy pronto a dichiararsi a Cristina

In questa delicatissima missione, Jimmy (Gennaro De Simone) potrà contare sul prezioso aiuto di Franco Boschi (Peppe Zarbo). Lo zio supporterà il piccolo e lo aiuterà a trovare il coraggio per esprimere i propri sentimenti. Purtroppo, però, ci sarà un ostacolo che si frapporrà tra Jimmy e i suoi sogni, rappresentato dal "cattivissimo" Ferri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo si è dimostrato fortemente geloso e protettivo nei confronti della sua bambina. Riuscirà Jimmy nel suo intento?

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 ottobre: ​​qualcuno desidera la morte di Susanna

Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', le condizioni di Susanna sembreranno migliorare. I medici proveranno, infatti, a risvegliare la ragazza, mentre i suoi cari attenderanno speranzosi l'esito di questo tentativo.

Le anticipazioni rivelano, però, che non tutti desidereranno che la giovane Picardi riprenda conoscenza. A quanto pare, infatti, un misterioso personaggio si augurerà che la giovane muoia. Probabile che si tratti dell'aggressore, desideroso che l'avvocatessa non possa testimoniare, ma purtroppo non è stata ancora svelata l'identità di questo inquietante personaggio.