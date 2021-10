Dopo le dichiarazioni di Ursula Bennardo, anche Sossio Aruta ha deciso di affidare la sua verità circa la profonda crisi che sta vivendo con la compagna, al Magazine ufficiale di Uomini e donne, la trasmissione che è stata testimone della nascita del loro amore. L'ex cavaliere del trono over ha svelato di essere tornato a Taranto ma di vivere attualmente un periodo di freddezza con la mamma di sua figlia Bianca. Nonostante ciò, Sossio spera di poter recuperare e di potersi sposare nella data che i due avevano già fissato.

Aruta pentito del comportamento avuto con la compagna

'Io e Ursula abbiamo avuto una lite molto accesa. E ora, dopo i primi giorni, stiamo ripartendo piano piano', ha confidato Sossio a Uomini e Donne Magazine, raccontando cosa è accaduto tra lui e la Bennardo. Aruta ha voluto precisare immediatamente che, a monte della loro crisi, non c'è stato nessun tradimento ma piuttosto delle fortissime liti. Al culmine di una di queste discussioni, dai toni molto accesi, Sossio ha fatto le valigie lasciando la casa che condivideva con la compagna facendosi trasportare dall'impulso.

'Nonostante le incomprensioni, ci rispettiamo troppo per scendere a certe bassezze', ha precisato l'uomo che non tradirebbe mai la compagna.

Sossio dopo ha parlato del post pubblicato per annunciare la rottura. Aruta si è pentito per ciò che ha fatto anche perché Ursula si è sentita molto ferita dal suo comportamento, visto che i suoi figli hanno scoperto della situazione tramite i social. In ogni caso al momento, l'ex cavaliere è di nuovo in casa con Ursula, in quel di Taranto.

Sossio vuole ancora sposare Ursula

'Lei ha ancora il freno a mano tirato ma stiamo facendo di tutto per ritrovare la passione e l’amore che ci legano', ha poi riferito Sossio aggiungendo che, nonostante la freddezza, entrambi stanno cercando di vivere una quotidianità il più normale possibile, con la speranza che tutto si possa risolvere presto.

Aruta ha precisato, inoltre, che spera di poter ricominciare con la mamma di Bianca, anche per il bene di sua figlia. 'Sposerò Ursula. La promessa l’ho fatta nello studio di Uomini e Donne e non è cambiato nulla', ha poi affermato l'ex gieffino.

Insomma, Sossio pare intenzionato a recuperare al più presto il suo rapporto con Ursula, anche se lei c'è rimasta molto male per il modo in cui lui si è comportato nei confronti suoi e dei suoi figli. Aruta riuscirà nel suo intento di riconquistare la donna che dice di amare? Ursula nella sua recente intervista al magazine è apparsa delusa e dubbiosa circa la possibilità di recuperare con il compagno, ma pare evidente che, così come avvenuto fino ad ora, ogni risvolto verrà reso noto ai fan.