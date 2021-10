Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Serena che si sentirà male e sarà necessaria la corsa urgente in ospedale. Intanto Silvia continuerà ad essere in forte crisi dal punto di vista sentimentale mentre Filippo provocherà ancora Patrizio.

Serena si prepara al parto: anticipazioni Un posto al sole al 29 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda fino al 29 ottobre 2021, rivelano che per Serena Cirillo sarà fondamentale l'arrivo tempestivo di Marina e Roberto Ferri, i quali la soccorreranno e la porteranno subito in ospedale.

Qui, la donna scoprirà di essere in procinto di partorire. La situazione, però, non sarà delle migliori e il quadro clinico di Serena non promette bene, al punto che la sua gravidanza apparirà a rischio.

Filippo Sartori, dopo essere stato allertato correrà subito in ospedale dalla Cirillo, pronto ad essere al suo fianco in questo momento così delicato e difficile della sua vita.

Occhi puntati su Rossella che, in queste nuove puntate della soap opera trascorrerà una giornata di pura spensieratezza in compagnia di Riccardo.

Alberto provoca Patrizio: spoiler Upas al 29 ottobre

La ragazza si renderà conto di essere stata bene anche se, quando tornerà a casa, dovrà affrontare il temuto confronto con sua mamma Silvia.

In tutto questo, Silvia proverà a tenere in tutti i modi Giancarlo a distanza dalla sua vita: per la donna, però, non sarà affatto facile prendere le distanze dal suo amante mentre Michele si preparerà a tornare nuovamente a Napoli dopo un periodo di assenza.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno, in onda nel corso della settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove diatribe che vedranno protagonista Alberto Palladini.

L'uomo, infatti, approfittando dell'evento legato al battesimo di Federico, continuerà a sperare di potersi riavvicinare a Clara e riprendere così in mano le redini del loro rapporto.

Susanna si riprende: anticipazioni Un posto al sole al 29 ottobre

Ma sarà davvero così? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, anche in questi episodi della celebre soap in onda su Rai 3, Alberto continuerà a provocare il suo "rivale" Patrizio, che ormai è ufficialmente fidanzato con Clara.

Filippo, invece, dopo la nascita di suo figlio si renderà conto che il suo posto è proprio al fianco di Serena e dei loro figli.

Spazio anche alle nuove vicende di Susanna: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la ragazza comincerà lentamente a riprendersi anche se non ha nessun ricordo del suo aggressore.