Le voci dello spostamento di palinsesto di Un posto al sole a un altro orario, o del trasferimento su un'altra rete, stanno preoccupando i fan, ma per adesso gli episodi verranno trasmessi regolarmente alle 20:45 su Rai 3. Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 1º al 5 novembre verrà dato ampio spazio al personaggio di Mattia e verrà approfondita la natura del suo odio verso le donne. Il ragazzo, infatti, mostrerà nuovamente segni di squilibrio a causa di un particolare evento che vedrà naufragare il suo sogno di potersi approcciare a Rossella.

Cosa succederà di preciso?

Un posto al sole, anticipazioni dal 1° al 5 novembre: un misterioso ammiratore

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà presto al centro di una discussione molto tesa tra due persone a lei care. Difficile capire se tale evento sia riferito ai suoi genitori o ad altro, ma in ogni caso ci sarà un'altra questione, ben più grave, che potrebbe turbare la ragazza. Ross infatti riceverà le attenzioni di un "pericoloso" ammiratore. Per quanto non venga specificato, in modo netto, la sensazione è che questo misterioso pretendente possa essere Mattia.

Un posto al sole trame 1-5 novembre: Mattia si avvicina a Rossella

Nelle prossime puntate di Upas, Mattia (Andrea Pacelli) inizierà ad avvicinarsi a Rossella.

Non risulta chiaro se il ragazzo inizierà un corteggiamento a distanza, restando inizialmente nell'anonimato, o se si farà avanti in modo diretto, ma sta di fatto che il suo tentativo fallirà miseramente. Le anticipazioni rivelano infatti che, a un certo punto, il ragazzo si auto convincerà del fatto di avere qualche possibilità con la giovane dottoressa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà proprio in quel momento, però, che qualcuno si intrometterà spegnendo "l'entusiasmo" del rider. Interessante capire chi possa essere questo personaggio che interverrà in difesa di Ross. Potrebbe forse essere la madre Silvia (Luisa Amatucci), che intuendo qualcosa potrebbe richiamare il ragazzo a riprendere il lavoro. In un contesto simile potrebbe agire anche Diego, anche se l'ipotesi più suggestiva è quella che il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati) intervenga in difesa della sua amata.

Un posto al sole puntate dal 1° al 5 novembre: l'odio di Mattia per le donne

Il fallimento con Rossella verrà preso da Mattia come l'ennesima umiliazione subita a causa di una donn. Nel frattempo la giovane dottoressa andrà sempre più d'accordo con Riccardo (Mauro Racabati). Tale evento alimenterà la frustrazione del ragazzo e scatenerà la sua psicosi, riaccendendo così il suo odio verso l'universo femminile. A questo punto a essere in pericolo non sarà solo Ross, ma qualsiasi altra ragazza che entrerà nel mirino del rider.