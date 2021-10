I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso della puntata trasmessa lunedì 25 ottobre su Canale 5, c'è stato spazio per le nuove vicende di Gemma Galgani. La dama torinese si è rimessa in gioco e lo ha fatto con il cavaliere Costabile: i due sono stati protagonisti di una appassionante esterna fatta al mare, caratterizzata da un bacio appassionante che ha scatenato non poche polemiche sul web tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Arriva il bacio passionale tra Gemma e Costabile: esplode la passione a Uomini e donne

Nel dettaglio, Gemma e Costabile hanno scelto di vedersi fuori dallo studio di Uomini e donne e lo hanno fatto concedendosi un'esterna romantica al mare.

I due, durante il loro incontro, si sono lasciati andare alla passione e c'è stato anche un intenso e appassionante bacio ripreso dalle telecamere e mostrato questo pomeriggio su Canale 5.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che non ha perso occasione per bacchettare ancora una volta la sua "acerrima nemica".

Tuttavia, dopo la messa in onda del filmato di quella esterna, in studio Gemma non è riuscita a contenersi ed è scoppiata addirittura in lacrime, ammettendo di aver notato che Costabile era un po' troppo trattenuto durante il loro incontro e anche quando si sono scambiati questo bacio appassionante in riva al mare.

Bufera social dopo il bacio di Gemma e Costabile trasmesso a Uomini e donne

Insomma sembrerebbe di capire che la dama torinese non sarebbe affatto entusiasta di come si sta evolvendo il suo percorso sentimentale all'interno dello studio di Uomini e donne, questa volta, anche le reazioni dei fan social non sono state per niente teneri.

In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro il bacio passionale che c'è stato tra Gemma e Costabile e i commenti in rete sono stati decisamente critici nei confronti della celebre dama torinese.

"Imbarazzante tipo tantissimo", ha scritto un utente sotto il post social pubblicato dalla pagina di Uomini e donne riguardante il bacio tra la dama torinese e il cavaliere Costabile.

GEMMA CI È RIMASTA MALE PERCHÉ SI ASPETTAVA UN BACIO PIÙ IMPORTANTE ALLA FINE. #uominiedonne pic.twitter.com/pBgCKR6AMc — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 25, 2021

'Scena squallida', sbottano i fan di U&D contro Gemma e Costabile

"Ma queste scene squallide di pomeriggio, anche no", ha sbottato ancora un altro commentatore social del programma di Maria De Filippi.

"Vado a prendere il secchio per vomitare", ha scritto ancora un altro utente puntando il dito contro la scena del bacio trasmessa questo pomeriggio su Canale 5.

"Ma voi immaginate se questi due fossero i vostri nonni? Da non farsi vedere in giro per la vergogna", ha scritto ancora un altro fan social, decisamente molto duro nei confronti di Gemma e del suo nuovo pretendente Costabile.