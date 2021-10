Purtroppo ogni giorno arrivano notizie che confermano l'indiscrezione rilanciata lunedì da Dagospia. Risulta ormai palese che le indiscrezioni che vedrebbero Un posto al sole spostato alle 18:30 per dar spazio a un talk show politico condotto da Lucia Annunziata, sono più che delle semplici voci. Risulta alquanto ironico che la notizia sia giunta proprio in concomitanza dei festeggiamenti per i venticinque anni della soap, che saranno trasmessi giovedì 21 ottobre sulla pagina Facebook di Raiplay. La notizia era stata presa molto sotto gamba, inizialmente, ma adesso il malumore inizia a serpeggiare tra i tecnici e gli specializzati della produzione, convinti che dietro queste manovre ci sia un piano per affossare definitivamente la soap.

Una festa rovinata

Il clima di festa per i venticinque anni della soap è stato rovinato da questa terribile notizia che vedrebbe la soap declassata alle 18:30. Fanpage ha incontrato alcuni addetti ai lavori e ne è venuto fuori un quadro molto avvilente. Tra i corridoi Rai della sede di Upas serpeggia un gran malumore e il fatto che la notizia sia venuta fuori a pochi giorni dai grandi festeggiamenti ha il sapore di una beffa. In particolare fa molto riflettere la dichiarazione rilasciata da una fonte tecnica molto importante, che però ha preferito restare anonima. Queste le sue parole: "È da tempo che vogliono farci fuori, la nostra dirigenza resta a guardare intanto". Difficile capire se l'accusa sia riferita alla Rai, a una fazione politica o a qualche persona specifica.

Lucia Annunziata potrebbe sostituire Un posto al sole

Una proposta concreta è attualmente sul tavolo del consiglio di amministrazione della Rai. L'idea sarebbe quella di mettere una striscia quotidiana, presentata da Lucia Annunziata alle 20:35, che faccia da contraltare al programma di Lilli Gruber su La 7. In questo quadro, Geppi Cucciari verrebbe confermata al suo orario, mentre Un posto al sole sarebbe spostato alle 18:30, prendendosi lo slot della parte finale di Geo and Geo.

La proposta sarebbe stata fatta dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes, con il benestare del direttore di Rai 3 Franco di Mare. La questione è piuttosto seria e, per oggi 20 ottobre, sarebbe previsto l'arrivo dei massimi vertici della Fremantle in Rai per discutere del futuro della soap opera partenopea.

Un posto al sole, la reazione degli attori

La notizia è giunta in pieno periodo di festeggiamenti, quindi nessun attore ha rilasciato dichiarazioni in merito, perché impegnati a promuovere la diretta di giovedì 21 ottobre. Un commento di Alberto Rossi aveva lasciato ben sperare i fan, ma risulta altamente probabile che non fosse aggiornato sugli ultimi eventi. L'attrice Miriam Candurro (Serena Cirillo) ha promesso che, giovedì 21 alle 18:30, in occasione dei festeggiamenti, assieme a Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) e Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), avrebbe risposto, sul suo profilo Instagram, a qualsiasi domanda dei fan. Probabile però che l'attrice si riferisse a curiosità sul set mentre adesso si troverà sicuramente subissata da domande legate alla questione cambio d'orario, tuttavia potrebbe essere una buona occasione per scoprire quanto ne sanno gli attori e cosa ne pensano.