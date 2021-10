Eda Yildiz e Serkan Bolat hanno conquistato, dopo la Turchia, anche l'Italia con la loro storia d'amore. La serie tv Sel Cal Kapimi, che in Italia ha preso il nome di Love is in the air, è tuttora trasmessa nella fascia pomeridiana di Canale 5. Secondo indiscrezioni della stampa turca, i due attori protagonisti Kerem Bursin e Hande Ercel gireranno un nuovo film insieme, la cui probabile data d'uscita sarà prevista per il 2022.

L'amore di Eda Yildiz e Serkan Bolat

All'inizio dell'estate 2021 Canale 5 ha iniziato a trasmettere la serie turca Sel Cal Kapimi sotto il nome di Love is in the air.

La programmazione autunnale ha mantenuto la serie turca nella fascia pomeridiana, seppur prevedendo una minore durata degli episodi rispetto all'estate, diversamente da quanto accaduto per Brave and Beautful, attualmente cancellata dal palinsesto. L'amore tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), partito inizialmente sotto le vesti di un falso contratto di fidanzamento e poi trasformatosi in una vera storia romantica, ha fatto affezionare i fan ai due attori, che si amano anche nella vita reale. Un amore condiviso, non solo sul set, ma anche nella quotidianità, non può che rendere più verosimile, agli occhi dei telespettatori, l'interpretazione dei due attori.

Kerem Bursin ha anche rilasciato un'intervista a Verissimo, in cui ha dichiarato di essersi innamorato di Hande con il passare del tempo sul set insieme.

I due hanno ufficializzato la loro relazione ad aprile del 2021.

Nuovo film con Hande e Kerem

Secondo indiscrezioni della stampa turca, Hande Ercel e Kerem Bursin dovrebbero essere protagonisti insieme di un nuovo film. Infatti, dopo la fine della seconda stagione di Love is in the air (che prevede 11 episodi) e il conseguente meritato riposo, i due attori inizieranno a girare una nuova produzione.

La società di produzione di Kerem Bursin sarebbe già al lavoro per l'inizio delle riprese che saranno ad Adana.

La data d'uscita del film sarebbe prevista per il 2022.

Kerem e Hande hanno spodestato Can Yaman e Demet Ozdemir

Nel cuore dei fan, Kerem Bursin e Hande Ercel hanno preso il posto di Sanem e Can Divit: anche in quel caso, i fan speravano in un amore reale tra gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir ed erano rimasti entusiasti dalla notizia di una nuova serie insieme annunciata dalla Gold Production.

Quella notizia, però, non ha avuto ulteriore seguito: Demet Ozdemir ha impegni lavorativi in Turchia, mentre Can Yaman risiede ormai in Italia, dove è attualmente impegnato con le riprese di Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi.

Inoltre, da gennaio del 2022, Yaman interpreterà la Tigre della Malesia, nel remake internazionale in chiave moderna di Sandokan, nel quale non è ancora noto chi interpreterà il personaggio femminile di Lady Marianna.