Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono finiti al centro di una polemica mediatica. Nella serata di martedì 19 ottobre i due concorrenti del GFVip hanno negato di essersi accordati lontano dai riflettori sulle varie strategie da intraprendere all'interno della casa. Durante il confronto, alcuni telespettatori hanno fatto notare che i due "vipponi" hanno pronunciato alcuni termini offensivi.

L'episodio incrminato

Durante l'11^ puntata del GFVip, alcuni "vipponi" hanno sollevato alcuni dubbi sul trio Sorge-Antinolfi-Codegoni. Secondo Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, i tre concorrenti si sarebbero accordati prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Soleil : ma saremmo deficienti?!

Gian: due handicappati..Mentali... Due down..

CHE SCHIFO , lui che lo dice e lei che ci ride … se non si tratterà l’argomento sarà uno schifo per il programma …

Se l’avesse detto qualcun’altro sareste già qui a chiedere la squalifica ! #gfvip pic.twitter.com/vn133yLfIg — vitt_oria💥 (@vitt_vik) October 19, 2021

Il giorno seguente la diretta del Reality Show, Gianmaria e Soleil si sono nuovamente confrontati sulle dinamiche avvenute in puntata. In particolare, i due coinquilini hanno precisato di non essersi mai messi d'accordo sulla strategia da applicare al Grande Fratello Vip. A tale proposito, la 27enne italo-americana ha chiosato: "Saremmo due deficienti". In replica, il 36enne campano ha rincarato la dose: "Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio... due down".

Soleil anziché redarguire lo scivolone del coinquilino, è scoppiata a ridere.

Alcuni utenti chiedono la squalifica del duo

I termini pronunciati dal duo Soleil-Gianmaria non sono passati inosservati ai telespettatori della diretta h24. A tale proposito, alcuni utenti hanno chiesto la squalifica dei due concorrenti del GFVip. L'accusa verso il 36enne campano è quella di avere pronunciato dei termini offensivi.

Per quanto riguarda la posizione di Soleil, la critica è quella di non avere preso le distanze dalle parole del coinquilino.

Al momento, non è chiaro se la produzione del reality show deciderà o meno di prendere dei provvedimenti nei confronti di Sorge e Antinolfi. Prima dell'inizio del reality show, Signorini - conduttore - era stato piuttosto chiaro: verranno giudicate le intenzioni se offensive o meno.

Sorge parla del legame con Antinolfi: 'Sophie ha ingigantito tutto'

Nella tarda serata di martedì 19 ottobre, Soleil Sorge si è confrontata con Gianmaria Antinolfi sul loro rapporto da ex fidanzati. A detta della 27enne, l'imprenditore campano sarebbe ancora attratto da lei: "Non puoi dire che io ti sia indifferente". Per quanto riguarda Codegoni, l'influencer ha invitato il suo coinquilino a valutare bene la situazione: "Sophie ha ingigantito tutto". A tale proposito, Soleil ha invitato il suo ex a prendere la decisione migliore.

Dopo avere ascoltato la "vippona", Gianmaria ha precisato di non essere più attratto fisicamente da Soleil. Infine, ha chiesto alla sua ex di parlare con Sophie e metterci una "buona parola".