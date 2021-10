Le prossime puntate di Un posto al sole, come sempre in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:45, saranno ricche di sorprese e di colpi di scena. Finalmente, si inizierà a fare luce sull'aggressione alla povera Susanna e ci saranno dei risvolti inaspettati anche nelle relazioni romantiche tra i personaggi.

In particolare, le anticipazioni degli episodi dal 25 al 29 ottobre rivelano che Marina proverà a spronare Fabrizio a superare la sua crisi, mentre Silvia avrà bisogno di trovare un nuovo equilibrio e di prendere una decisione definitiva.

Il risveglio di Susanna porterà a dei piccoli miglioramenti, al contrario di Serena, che verrà portata in ospedale per delle complicazioni alla gravidanza. Infine, Alberto spererà di avere una possibilità per riconciliarsi con Clara.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 ottobre: Silvia sarà pronta a prendere una decisione

Fabrizio non se la passerà affatto bene. Infatti, i forti sensi di colpa, causati dal guaio arrecato la pastificio, non gli consentiranno di ritrovare la serenità. Marina farà di tutto per cercare di tirarlo su di morale, ma ogni suo tentativo si concluderà con un buco nell'acqua.

Nel frattempo, Silvia deciderà di dare una svolta alla sua vita sentimentale perché si renderà conto di non poter più continuare ad andare avanti in quel modo.

L'aver tradito Michele, a causa dell'attrazione verso Gianfranco, le causerà un dolore insostenibile. Anche Rossella la spronerà a prendere una decisione definitiva.

Upas, trame al 29 ottobre: la gravidanza di Serena a rischio

Finalmente, Susanna inizierà a compiere dei piccoli miglioramenti, ma al sua memoria ancora sarà molto provata dalla shock subito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cercherà di ricordare l'identità del suo aggressore, tuttavia si troverà davanti a una pagina bianca.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano anche che Serena avrà bisogno di un immediato soccorso medico per via del parto imminente. Purtroppo, alcune complicazioni metteranno a rischio la gioia della futura mamma e di Filippo.

Inoltre, ci sarà un forte avvicinamento tra Rossella e Riccardo. I due non perderanno occasione per trascorrere del tempo insieme e per sostenersi a vicenda.

Spoiler 25-29 ottobre di Un posto al sole

Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre, il pubblico potrà assistere a una forte crisi tra Fabrizio e Marina. Il comportamento dell'uomo sarà del tutto fuori controllo e la vittima che più ne pagherà le spese sarà proprio Marina.

Nel frattempo, Alberto non vedrà l'ora di festeggiare il battesimo del piccolo Federico, perché si convincerà che questo lieto evento possa sistemare le cose tra lui e Clara. Gli scontri con Patrizio, però, rischieranno di rovinare i suoi buoni propositi.