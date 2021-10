Il castello di bugie di Silvia alla fine è crollato e la scoperta del tradimento da parte di Michele non è stato che l'inizio. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 18 al 22 ottobre, rivelano infatti che, presto, anche sua figlia scoprirà l'amara verità. A quanto pare Rossella, almeno inizialmente, faticherà ad accettare la realtà, mentre Silvia si barcamenerà per tenere unita la sua famiglia e, contemporaneamente, portare avanti la sua relazione con Giancarlo. Ma riuscirà in questa impresa?

Anticipazioni 18-22 ottobre: ​​​​​​i dubbi di Silvia

Michele Saviani proverà a convincere Silvia (Luisa Amatucci) a seguirlo in giro per l'Italia per la promozione del suo libro. Non risulta chiaro se l'uomo accennerà o meno a quello che ha scoperto, ma la sensazione è che preferirà tacere sul tradimento per comprendere al meglio i sentimenti della moglie e non forzarne la decisione. Nel frattempo Silvia sarà fortemente combattuta, poiché da un lato porterebbe avanti la sua relazione con Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi), ma dall'altro desidererebbe, solo, tenere unita la sua famiglia.

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: ​​​​una notte con Giancarlo

Nelle puntate di Upas, Silvia cercherà di portare avanti la sua relazione clandestina.

La donna si sforzerà di tenere la cosa nascosta a Michele e a sua figlia. Non è ancora chiaro se lei sia o meno consapevole del fatto che Michele abbia scoperto tutto, ma sta di fatto che la donna continua a portare avanti la sua doppia vita. Le anticipazioni rivelano infatti che la proprietaria del Vulcano approfitterà dell'assenza di suo marito Michele per trascorrere una notte di passione assieme a Giancarlo.

La donna cercherà di non tralasciare nulla al caso, tuttavia fortemente un banale errore metterà a rischio il suo segreto.

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 ottobre: ​​​​​​Rossella scopre il tradimento di sua madre

Le anticipazioni non forniscono molti dettagli su quello che accadrà quella notte, ma sta di fatto che, in qualche modo, Rossella scoprirà che sua madre sta tradendo suo padre con un altro uomo.

La giovane dottoressa Graziani faticherà ad accettare la realtà, ma dovrà, purtroppo, arrendersi di fronte all'evidenza dei fatti. Nel frattempo lo stress di questa situazione avrà serie ripercussioni sulla relazione tra Giancarlo e Silvia e quest'ultima finirà per scaricare tutte le sue tensioni e il suo stress sul bancario.

Nel frattempo, in una storyline apparentemente scollegata da questa, Rossella dovrà fare i conti con l'interessamento da parte del rider Mattia (Andrea Pacelli).