Piccolo "giallo" all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove nel corso delle ultime ore Nicola Pisu ha dovuto fare i conti con un ritrovamento particolare all'interno del suo tiramisù. Il giovane concorrente, mentre stava mangiando la sua fetta del dolce preparato in casa questa mattina, ha trovato all'interno un dente. Pisu ha subito sputato tutto, non sapendo di chi fosse e, solo col passare delle ore, è venuto fuori che quel dente era di Francesca Cipriani.

Francesca perde un dente nella casa del GF Vip: lo ritrova Nicola nel dolce

Nel dettaglio, Nicola Pisu all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha dovuto fare i conti con una scoperta alquanto indigesta che gli ha rovinato il momento del dolce.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre stava degustando il tiramisù che i concorrenti hanno preparato questa mattina, ha infatti ritrovato un dente. Non sapendo di chi fosse e come fosse finito all'interno del dolce, in un primo momento credeva che fosse suo, poi però si è reso conto che non era lui ad averlo perso bensì che era di qualcun altro dei gieffini di questa edizione.

Per qualche ora, all'interno della casa del GF Vip 6 c'è stato questo piccolo giallo legato al dente ritrovato all'interno del tiramisù e solo a dopo un po', si è scoperto che esso era di Francesca Cipriani.

Nicola Pisu e il dente ritrovato nel tiramisù

La giunonica protagonista di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, dopo essersi resa conto di aver perso il dento è andata in veranda a chiedere a Nicola se avesse buttato il dente ritrovato all'interno del tiramisù.

Peccato, però, che ormai la frittata fosse stata fatta, dato che Nicola aveva già provveduto a gettare il dente ritrovato nella sua fetta di dolce.

"Hai mangiato il mio dente. Mi è caduto mentre lo mangiavo. Ridammelo", ha sbottato Francesca nel momento in cui Nicola le raccontava come era andata la situazione.

Il dente che Nicola aveva trovato nel tiramisù era di Francesca STO LETTERALMENTE MORENDO 😭😭😭 #gfvip pic.twitter.com/BHzWgdSYPI — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 10, 2021

Cipriani rivoleva di nuovo il dente, ma ormai era troppo tardi

Insomma, Francesca Cipriani non ha potuto fare altro che mettersi l'anima in pace, dato che ormai il dente era ufficialmente perso e Nicola aveva già provveduto a gettarlo, dopo aver rischiato di deglutirlo avendolo trovato all'interno del suo tiramisù.

Insomma, Cipriani non smette mai di stupire all'interno di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, di cui continua a essere una delle protagoniste assolute. Solo lo scorso venerdì, durante la puntata in diretta del reality show, Francesca presa dall'euforia per l'incontro avvenuto col suo fidanzato, ha preso per i capelli Giucas Casella, che la implorava chiedendole di lasciarlo in pace.