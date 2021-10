Grandi colpi di scena nel corso della registrazione di Uomini e donne che c'è stata questo pomeriggio 10 ottobre 2021. I protagonisti del trono over e del trono classico si sono ritrovati in studio per le riprese delle nuove puntate che saranno trasmesse tra ottobre e novembre nel pomeriggio di Canale 5 e c'è stata la prima fatidica scelta di questa edizione. Il tronista Matteo, infatti, ha scelto di congedarsi dalla trasmissione e lo ha fatto rivelando il nome della ragazza con cui vuole costruire qualcosa fuori dal programma.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 10 ottobre: Matteo ha scelto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti questa nuova registrazione di Uomini e donne del 10 ottobre 2021, rivelano che per il tronista Matteo, a distanza di qualche mese dall'inizio della sua avventura in trasmissione, è giunto già il momento di fare la sua scelta finale.

Matteo, infatti, già nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5 non ha nascosto il suo interesse nei confronti della bella corteggiatrice Noemi, che ha fatto breccia nel suo cuore.

Ebbene, gli spoiler di questa nuova registrazione domenicale del programma di Maria De Filippi, rivelano che Matteo ha scelto di coronare il suo sogno d'amore proprio con la giovane Noemi, confessandole così il suo amore sbocciato nel corso di questi mesi di frequentazione e conoscenza nello studio di Uomini e donne.

E così, è andata in scena la prima scelta ufficiale di questa edizione 2021/2022 del programma dei sentimenti di Canale 5.

Matteo ha scelto la corteggiatrice Noemi

Il tronista Matteo, ancora una volta, ha dimostrato la sua coerenza e invece di portare avanti inutilmente il suo percorso fino allo "sfinimento", ha deciso di congedarsi dallo studio di Uomini e donne con la persona che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Al momento, però, nonostante la scelta sia stata registrata, Matteo e Noemi non potranno proferire parola sui social.

I due ragazzi, come prevede il rigido regolamento e il contratto che firmano prima di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi, potranno mostrarsi insieme su Instagram solo nel momento in cui andrà in onda la fatidica puntata della scelta su Canale 5.

In arrivo nuovi tronisti a Uomini e donne 2021/2022?

E così, dopo l'uscita di scena di Joele Milan che è stato cacciato via da Maria De Filippi per aver cercato di prendere in giro la redazione del programma e dopo la scelta finale di Matteo, resta da capire se ci sarà l'arrivo di nuovi tronisti nel corso delle prossime registrazioni.

Non si esclude, infatti, che già in quelle in programma nel prossimo weekend, possano arrivare dei nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco.