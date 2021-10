Drammatici momenti saranno al centro delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 ottobre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato narrano che Marina Giordano (Nina Soldano) non riuscirà più a gestire gli scatti d'ira di Fabrizio Rosato sempre più aggressivo. Serena Cirillo, invece, rischierà di morire durante il parto della seconda figlia.

Un posto al sole, anticipazioni al 29 ottobre: Fabrizio scarica la sua frustrazione su Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate in onda dal 25 al 29 ottobre raccontano che l'attenzione dei telespettatori sarà catalizzata sulla relazione sempre più in crisi tra Marina e Fabrizio.

La Giordano, infatti, si troverà assai in difficoltà a gestire le ire di Rosato. A tal proposito, l'uomo sarà sempre più preda dello sconforto dopo i problemi causati dal suo pastificio, ormai in bancarotta. Per questo motivo, Marina non saprà più come aiutarlo a gestire i suoi sempre più frequenti scatti d'ira. In dettaglio, Fabrizio scaglierà tutte le sue frustrazioni sulla povera fidanzata, nel frattempo molto vicina a Ferri. Per questo motivo, la relazione tra i due personaggi arriverà ad un punto morto.

Serena rischia di perdere la vita durante il parto

Ma non ci saranno solo brutte novità per Marina Giordano, in quanto si renderà protagonista di un salvataggio insieme a Roberto. Nelle puntate di Upas fino al 29 ottobre, i due ex fidanzati soccorreranno Serena, in preda a fortissimi dolori anticipatori del parto.

Di qui, la decisione di accompagnare la Cirillo in clinica, dove i medici l'assisteranno nel lungo e doloroso travaglio.

Intanto Ferri avviserà Filippo di precipitarsi in ospedale visto l'imminente nascita della seconda figlia. Purtroppo il parto si rivelerà più difficile del previsto, tanto che Serena rischierà di perdere la vita.

Alla fine, tutto si risolverà per il meglio, dove Filippo scoprirà di essere diventato nuovamente padre dopo Irene. L'uomo apparirà sollevato e felicissimo per il miglioramento delle condizioni della moglie e della nascitura. Per questo motivo, si renderà conto di amare solo la madre delle sue figlie.

Mattia ancora a piede libero

Inoltre, tutta l'attenzione sarà rivolta a Susanna, ancora in ospedale dopo essere stata brutalmente aggredita alcune settimane prima. Picardi inizierà a dare deboli segni di miglioramento grazie al lavoro assiduo dei medici, che l'aiuteranno ad uscire dallo stato di coma. Tuttavia, la figlia di Adele non ricorderà il volto della persona che l'ha ridotta in queste terribili condizioni. Il suo aggressore, Mattia, continuerà ad essere a piede libero, tanto da rappresentare un pericolo per altre ragazze.