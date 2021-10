Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere dal 25 al 29 ottobre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera di Aurora Guerra raccontano che il corpo di Ildefonso verrà ritrovato esanime in un fiume. Felipe Alvarez Hermoso, invece, si risveglierà dal coma dopo essere stato avvelenato da Laura Alonso.

Anticipazioni Una vita puntate da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre sui teleschermi italiani, annunciano che Genoveva ammetterà di amare ancora Felipe, tanto da restare vicino al suo capezzale.

Purtroppo le condizioni dell'avvocato appariranno appese ad un filo. Il dottor Echevarria, infatti, informerà la Salmeron che se non uscirà dal coma entro 24 ore potrebbe morire o rimanere come un vegetale. Una situazione difficile che porterà vicini e domestiche a pregare per la guarigione dell'Alvarez Hermoso.

Bellita, intanto, sembrerà propensa a rimandare l'esibizione in un teatro di Madrid a causa dei suoi problemi alla gola. Un atteggiamento che desterà i sospetti del marito.

Infine il discorso pubblico di Antonito (Alvaro Quintana) susciterà grande clamore, tanto da rendere orgoglioso suo padre.

Una vita, puntate 25-29 ottobre: Ildefonso ritrovato annegato nel fiume

Nelle puntate 25-29 ottobre di Una vita, Velasco ordinerà a Laura di eliminare Felipe se non vuole che Lorenza finisca nei guai.

Ma ecco che la domestica verrà colta in flagrante da Genoveva mentre l'avvocato riaprirà gli occhi, dimostrando di non riconoscere nessuno.

Armando, invece, informerà Camino che il corpo esanime di Ildefonso è stato ritrovato nel fiume. Gli abitanti di Acacias 38, a questo punto, sospetteranno che il marchesino si sia suicidato, tanto che la Pasamar sarà schiacciata dai rimorsi di coscienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una vita spoiler: Felipe esce dal coma ma ha perso i ricordi di dieci anni

In ospedale, Felipe dimostrerà di aver perso i ricordi di dieci anni dopo essere uscito dal coma. Bellita sarà indecisa se accettare la proposta lavorativa di Pepe Caro, in quanto accusa ancora qualche problema alle corde vocali. Il partito conservatore, invece, pregherà Antonito di parlare al comizio di chiusura per la campagna elettorale.

Una richiesta che metterà in difficoltà il giovane Palacios, che entrerà nel panico più totale. Per questo motivo, sua moglie Lolita chiederà aiuto ad un guaritore di Cabrahigo, Aquilino detto Il Muto, per cercare di lenire il suo stato di agitazione. Infine Velasco minaccerà Laura in quanto non è riuscita ad uccidere Felipe Alvarez Hermoso.