Continua a tenere banco nel Gossip il triangolo che vede protagonisti i coniugi Wanda Nara e Mauro Icardi e la presunta terza incomoda Eugenia Suarez, con la procuratrice sportiva che ora decide di rompere il silenzio.

L'occasione è un intervento social, in cui, senza mai nominare la modella - che di recente ha confermato di aver condiviso una relazione extra-coniugale con il marito- fa sapere di essersi gettata alle spalle una crisi d'amore vissuta con Icardi, un momento piuttosto difficile in cui aveva convenuto insieme a lui di divorziare. Una lettera ricevuta all'indomani della loro scelta dal coniuge - così come poi aggiunge nell'intervento la Nara - l'ha spinta a tornare sui suoi passi, facendola così ricongiungere con il marito.

"Con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo", riporta quindi nell'intervento rivelatorio, svelando così di essere tornata a formare una coppia fissa con Mauro. Questo, in barba a chi la vedrebbe ancora protagonista del chiacchierato "triangolo" .

Wanda Nara e il post della verità, dopo il triangolo con Mauro Icardi e Eugenia Suarez

Ci sono importanti aggiornamenti sul triangolo più dibattuto del momento. In un post condiviso tra le stories su Instagram, Eugenia Suarez ha confermato le voci che la indicano come l'amante con cui Mauro Icardi avrebbe tradito nell'ultimo periodo la consorte Wanda Nara. Nel suo intervento social, la 29enne si scrolla, inoltre, di dosso l'etichetta generale di "sfasciafamiglie" che le affibbierebbe non velatamente, tra coloro che la ritengono la responsabile di una sospetta crisi coniugale tra Icardi e la Nara, la stessa Wanda, in alcuni stati social.

La modella lo fa, cioè, attribuendo le responsabilità del triangolo ad Icardi, riportando in particolare che lui l'avrebbe sedotta facendole credere di essere in crisi con la Nara.

Per ciò che concerne i coniugi, Mauro Icardi da giorni usa condividere, via social, foto che lo ritraggono al fianco della moglie 34enne, palesandosi del tutto incurante rispetto alla verità della sedicente amante 29enne.

La nuova foto postata su Instagram, che lo ritrae tra le braccia della moglie, è corredata da un romantico "buongiorno" di Icardi destinato alla Nara con tanto di emoticon a forma di cuore: "Buen dia".

Ma è, in queste ore, che il triangolo argentino appare finalmente risolto. Questo per la verità sul caso che ha appena riportato in rete Wanda Nara, a corredo di un nuovo scatto condiviso su Instagram, che la immortala mentre sorride al fianco di Icardi.

Un post che altro non vuole essere la prova provata che lei abbia superato la tanto vociferata crisi coniugale con Mauro, dovuta ad un tradimento di Icardi con Eugenia Suarez.

Il messaggio di Wanda Nara che risolve il triangolo

Nel messaggio rivelatorio, Wanda Nara esordisce scrivendo del momento in cui aveva maturato la decisione di divorziare da Mauro Icardi, senza scendere nei particolari sugli annessi motivi: "Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici. Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio". Nel messaggio, poi, prosegue non nascondendo che ad un certo punto Mauro fosse giunto ad assecondare la sua scelta: "Siamo andati dall'avvocato.

In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo". All'indomani della decisione convenuta con il marito, tuttavia, Icardi aveva inoltrato una lettera a Wanda, alla luce di cui poi la Nara si era decisa a riconquistare il marito. "Mi aveva scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’ - aggiunge, inoltre, nella descrizione della nuova foto condivisa su Instagram - e lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui".

A conclusione del suo post rivelatorio, infine, la procuratrice sportiva destina un "Ti amo" ad Icardi. Segno quest'ultimo che i due coniugi argentini siano ormai tornati a formare una coppia fissa a tutti gli effetti.