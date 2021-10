Un nuovo colpo di scena si aggiunge al Gossip che vede Wanda Nara vittima di un presunto tradimento da parte del marito Mauro Icardi. Colei che i media indicano come la principale indiziata nel ruolo di amante del calciatore, Eugenia Suarez, rompe il silenzio smascherando Mauro. In un intervento social, la modella conferma la presunta liaison avuta con Icardi, per via della quale lei si sente ora vittima di un accanimento mediatico con l'accusa di essere una "sfasciafamiglie". Nello sfogo, la modella ammette l'errore commesso nel rapporto con Icardi: quello di avergli creduto quando lui le confessava di essere in crisi con la moglie.

Eugenia Suarez rompe il silenzio su Mauro Icardi

Continua a tenere banco il presunto tradimento di Mauro Icardi con la coetanea 29enne Eugenia Suarez ai danni di Wanda Nara. La modella che conferma le voci con un post pubblicato sulle sue Instagram stories ammettendo l'errore, già commesso con altri uomini in passato, di aver creduto totalmente a Icardi, per poi rispondere a chi oggi la etichetta come una "sfasciafamiglie": "Ho sempre creduto che fossero separati. Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”.

Eugenia, inoltre, motiva il suo intervento rivelatorio riferendosi alle critiche che la indicano come principale responsabile del tradimento di Icardi ai danni della moglie: “Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate.

Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi”.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo vicini, Eugenia Suarez chiede privacy

Il gossip sul triangolo nasceva da una frase postata da Wanda tra le Instagram stories, in cui rivolgeva parole dure al marito e alla sua presunta amante: "Hai rovinato un'altra famiglia per una putt*na".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma ora sembra essere tornato il sereno tra i coniugi vip. Mentre Mauro Icardi ha iniziato a postare sui social stati che lasciano pensare ad un suo riavvicinamento con la moglie, quest'ultima condivide alcune foto della famiglia al completo, corredate da una nuova frase al veleno allusiva alle "terze incomode" nelle famiglie: “Della mia famiglia mi preoccupo io, delle putt*** la vita stessa”.

Ma l'intervento rivelatorio della modella prosegue con Eugenia che chiede riservatezza sul suo privato: “Sento che questa situazione è un déja-vù e che pago con la reputazione questioni che dovrebbero restare personali”.

Mauro Icardi spiazza con un nuovo gesto per Wanda Nara, dopo il caso Eugenia Suarez

Mentre Eugenia Suarez rivendica il diritto alla privacy e risponde ai pregiudizi che la accomunano a tutte le donne che abbiano coperto il ruolo di amanti, il calciatore del Paris Saint Germain spiazza l'opinione pubblica con un clamoroso gesto social. Mauro Icardi ha infatti eliminato dalla lista dei suoi following su Instagram, tutti i profili seguiti tranne quello di Wanda Nara, come a dire che la procuratrice sportiva sia l'unica persona al mondo che valga la pena seguire.

Insomma, il 29enne sembra essere tornato tra le braccia della moglie 34enne, del tutto incurante della sedicente amante.