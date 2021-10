Fino all'ultimo battito, la fiction in onda ogni giovedì in prime time, non ha rivali. La serie Tv, con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero è stata in grado di sbaragliare la concorrenza, registrando un'importante crescita in termini di ascolti. L'ultima puntata in onda ha infatti conquistato circa il 21% di share. La fiction, con la regia di Cinzia Th Torrini, sta giungendo all'epilogo. Siamo quindi al giro di boa di ‘Fino all’ultimo battito’ ed è lecito l'interrogativo del pubblico sul fatto se la serie televisiva continuerà con un secondo capitolo.

Gli attori hanno dimostrato fin da subito un forte attaccamento ai personaggi interpretati, ed è stata proprio Bianca Guaccero a rivelare qualcosa di più.

Bianca Guaccero: la fiction continuerà

In attesa della messa in onda dell'ultima puntata della serie Tv con protagonista Marco Bocci, le domande su una eventuale seconda stagione si fanno sempre più insistenti. Diego Mancini riuscirà a liberarsi nell'ultima puntata oppure il finale resterà aperto in modo tale da consentire una narrazione futura? La protagonista Bianca Guaccero ha le idee chiare. Infatti, durante un'intervista al settimanale Tv Mia, ha rivelato dettagli molto importanti per il pubblico. L'attrice ha chiarito sin da subito quanto le sia piaciuto interpretare questo ruolo, diverso dai precedenti, e al contempo ha dato una notizia molto attesa.

A breve, gli attori e la produzione torneranno sul set per girare nuovi episodi, confermando così ufficialmente la seconda stagione. Nuove avventure per Rosa e Diego Mancini sembrano quindi all'orizzonte.

Dove rivedere le puntate perse

Per chi avesse perso le vicende dei protagonisti di Fino all’ultimo battito, esiste un modo per rivedere tutte le puntate.

Essendo trasmesse in prime time sulla rete ammiraglia, gli episodi e le avventure di Diego Mancini sono visibili sul sito RaiPlay. Il servizio non prevede canoni o pagamenti, per cui nessun abbonamento mensile.

Marco Bocci: nuova fiction in arrivo

Periodo d'oro per l'attore umbro Marco Bocci. Dopo Fino all'ultimo battito, l'attore sarà protagonista di una nuova fiction.

La nuova serialità dovrebbe essere ambientata a Rieti, dove da pochi giorni l'attore è stato avvistato con l'intera troupe. Al centro dei dialoghi location, produzioni, narrazioni. Le fonti svelano che l'attore è stato avvistato a Rieti, al nucleo industriale. Lecito attendersi l'interpretazione di un nuovo personaggio.