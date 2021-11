Amici 21 è entrato nel suo vivo tra sfide, gare ed esibizioni e per Alessandra Celentano è arrivato il momento di fare un primo bilancio dell'edizione del talent in corso. La maestra, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha prima di ogni cosa chiarito che il suo modo di insegnare non può essere definito cattivo, ma piuttosto onesto nei riguardi dei ragazzi che, a suo modo di vedere, devono essere messi alla prova per crescere. Non è tutto: Alessandra ha voluto chiarire i suoi rapporti con Raimondo Todaro, visto che la new entry tra i professori di ballo si sono già verificati parecchi scontri.

La maestra Alessandra punto di riferimento ad Amici

Alessandra Celentano è un punto fermo di Amici. Professoressa della scuola più famosa della tv italiana fin dal 2003, la maestra, così come ama essere chiamata dai suoi alunni di danza, ha saputo negli anni mostrare il suo lato severo ma anche ironico, mettendosi sempre in gioco, prova ne è la sfida di ballo a cui ha accettato di partecipare contro Lorella Cuccarini. Grazie al rapporto di stima reciproca instaurato con la padrona di casa Maria De Filippi, Alessandra ha avuto la possibilità di mostrarsi senza filtri: per tale ragione, come dichiarato nell'intervista, non può che essere grata alla conduttrice del talent. A tal proposito, visto che la sua visione della danza spesso differisce da quella dei suoi colleghi, Celentano ha voluto specificare che non si approccia ai ragazzi in maniera severa per infierire contro di loro ma solo per renderli più consapevoli.

"Non mi sento cattiva ma solo onesta", ha detto la maestra, sostenendo che lei cerca di mettere alla prova tutti gli allievi e non solo quelli che hanno come punto di riferimento i suoi colleghi. "Solo così si può sbagliare e crescere", ha poi proseguito Celentano per avvalorare la sua tesi. E a tal proposito, numerosi sono stati gli scontri avvenuti con Todaro a causa di Serena.

"Serena vuole sempre sapere la mia opinione perché è una ragazza intelligente", ha detto la maestra che non ha mancato di rimarcare i limiti dell'alunna, pur apprezzandone il fatto che non si accontenta dei complimenti di Raimondo.

Todaro e Celentano: due modi diversi di intendere la danza

Diverso il commento per Carola, sua alunna.

"Sono certa che farà la ballerina. Nei suoi occhi vedo la passione che io avevo da ragazza", ha detto Alessandra, che però ha voluto sottolineare come la ballerina abbia bisogno di lasciarsi andare di più. Su Guido, che ritiene un ottimo elemento, la maestra, invece, ha voluto puntualizzare che il ballerino deve imparare ad essere più organizzato per gestire tempi e modi delle esibizioni.

Infine, Alessandra non si è tirata indietro quando ha dovuto esprimere un giudizio su Raimondo Todaro. "Nel merito della danza insegnata, ecco, abbiamo visioni molto diverse", ha detto Alessandra, aggiungendo però di trovarsi molto bene con lui a livello personale. I due, comunque, hanno background completamente differenti, come detto da Alessandra. "Mi fa arrabbiare parecchio", ha terminato poi la maestra che ha affermato anche di non portare mai rancore verso nessuno.