L'undicesima puntata di Amici 21, in onda domenica 28 novembre si è aperta con una sfida: ma la particolarità è che la gara non ha coinvolto due talenti della scuola, bensì due professoresse, ossia Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Come anticipato nei day-time in onda la settimana appena trascorsa, le due insegnanti sono state invitate da Maria De Filippi a mettersi in gioco, dopo aver ballato con Raimondo Todaro nelle due puntate precedenti del talent. Entrambe, di buon grado, hanno subito accettato e i momenti divertenti non sono mancati.

Lorella contro Alessandra

A dimostrare per la sfida che ha visto Alessandra e Lorella l'una contro l'altra sono stati Raimondo Todaro e Francesca Tocca: ritmi latini e sensuali hanno fatto sognare il pubblico che hanno notato, oltre all'innegabile bravura, la grande complicità che unisce marito e moglie. Mentre Alessandra si riscaldava con gesti plateali e classicheggianti, Lorella è stata la prima a ballare con Raimondo. A giudicare la sfida proprio Tocca, che ha guardato con attenzione ogni passo.

Subito dopo è stato il momento della maestra Celentano: Maria l'ha provocata in più di un'occasione, prima mettendo in evidenza che le sue scarpe erano più comode rispetto a quelle della 'sfidante', la quale ha danzato con un tacco a spillo di 12 centimetri.

Ma non è tutto, De Filippi ha chiesto di vedere il collo del piede della maestra, la quale però - chiedendo di non farle perdere la concentrazione - ha iniziato il suo ballo. Sensuale e 'sul pezzo', Celentano ha perfino baciato sulle labbra Raimondo, cosa non prevista dalla coreografia. Il tutto davanti alla moglie divertita a guardarli, visto il clima ironico e mai malizioso.

Il giudizio di Francesca Tocca

Gara chiusa, ma il compito più difficile era forse quello di Francesca Tocca: la ballerina di danze latine però non se l'è sentita di esprimersi in favore dell'una o dell'altra. La moglie di Todaro innanzitutto ha messo in evidenza la bravura di entrambe che effettivamente non sono mai state fuori luogo.

Le due professoresse se la sono cavata più che bene, tanto che Francesca ha ammesso come per il momento non sarebbe stata in grado di dare la vittoria all'una o all'altra. Così, la sfida e il relativo giudizio sono stati rimandati.

Maria De Filippi, a questo punto, che ama punzecchiare Alessandra Celentano, ha detto che la prossima volta sarebbe stata lei stessa a dare un giudizio, mentre Raimondo ha chiesto se avrebbe dovuto di nuovo ballare con loro la prossima settimana.