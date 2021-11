In occasione della 23^ puntata del GFVip, in onda lunedì 29 novembre su Canale 5, Miriana Trevisan e Soleil Sorge hanno dato adito ad un confronto-scontro piuttosto acceso. Dopo la lite avvenuta in settimana, la showgirl ha ribadito il suo punto di vista sulla coinquilina. A detta della 49enne, l'influencer è arrabbiata con il mondo.

Il precedente

La resa dei conti tra le due "vippone" nasce da un dissapore avuto durante la settimana. Scendendo nel dettaglio, Soleil ha rimproverato Miriana per avere lasciato dei capelli nella piastra. Secondo Trevisan, il modo in cui la coinquilina l'ha sgridata davanti a tutti è stato eccessivo.

Sulla base di quanto dichiarato, le due sono arrivate ad uno scontro verbale piuttosto acceso.

In confessionale, Miriana ha affermato di essersi sentita minacciata da Soleil che, tra l'altro aveva anche un coltello tra le mani. Inoltre, Trevisan ha fatto sapere di non essere disposta ad essere trattata in quel modo dall'influencer italo-americana. Dal canto suo, Sorge ha tirato in ballo un problema di salute della coinquilina: "Capisco la menopausa, ma stai calma".

Il confronto-scontro

Durante la puntata del 29 novembre, Signorini ha chiamato il duo Trevisan-Sorge nella stanza SuperLed. A quel punto ha messo le due concorrenti una di fronte all'altra e ha mostrato alcune clip riguardanti entrambe.

Al termine dei filmati, il conduttore ha chiesto all'ex ragazza di Non è la Rai di esprimere un suo pensiero. Senza troppi giri di parole, Miriana ha attaccato Soleil: "Per me sei cattiva, aggressiva e feroce". Poi, la diretta interessata si è domandata perché la 27enne italo-americana è sempre arrabbiata con il mondo. In replica, Sorge ha rivelato di non avere neanche voluto parlare di quello scontro.

Poi, ha fatto sapere di non avere gradito l'atteggiamento della coinquilina che dopo un'ora dalla lite era tornata ad attaccarla davanti agli altri compagni d'avventura. Infine, Soleil si è dispiaciuta per avere tirato in ballo un problema di salute di Trevisan.

Il parere delle opinioniste

A quel punto ha chiesto la parola dallo studio Adriana Volpe.

L'opinionista si è schierata dalla parte di Miriana e ha rimproverato l'influencer: "Lei ha raccontato che le hanno tolto l'utero. Per una volta sii umile, hai ascoltato il dramma di questa donna". Per difendersi dalle accuse, la 27enne ha spiegato di avere vissuto una cosa simile con sua mamma. Inoltre, Soleil ha precisato di non avere mai attaccato Trevisan per l'intervento subito. Non contenta, Sorge ha ammesso di essere stanca del vittimismo della coinquilina.

In difesa della 27enne, è intervenuta Sonia Bruganelli. Secondo la moglie di Paolo Bonolis, Miriana prima discutere con persone forti all'interno del GFVip. Poi, non sapendo tenere testa scoppia in lacrime. Dunque, anche Sonia ritiene che Trevisan faccia la vittima su alcune cose. Il confronto-scontro le due "vippone" si è concluso con un nulla di fatto: entrambe infatti, hanno ribadito di continuare il loro percorso senza trovare un punto d'incontro.