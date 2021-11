Come accade ormai alla fine di ogni puntata di Amici 21, anche dopo l'undicesimo appuntamento domenicale con il talent, Fabrizio Prolli, ex professionista del programma nonché ex marito di Veronica Peparini, ha voluto dire la sua sui social circa le esibizioni dei ballerini della scuola più famosa d'Italia. Prolli si è duramente scagliato contro tutti gli allievi di danza giudicandoli sempre uguali a se stessi: il giudizio espresso da Fabrizio è stato negativo su tutti i fronti.

L'ex professionista nel suo 'momento prof.'

'Ballerini noiosi e ripetitivi (a parte Serena nel passo a due)', ha esordito Prolli nella sua Instagram Story che definisce ormai 'Momento Prof', proprio perché esprime i giudizi su ciò che accade nella puntata di Amici per quel che riguarda il mondo della danza.

E se i ballerini della scuola non gli hanno dato alcuno stimolo positivo, l'ex marito della professoressa Veronica Peparini ha trovato un elemento valido nella sfidante di Caroila. ossia Letizia che però non è riuscita a togliere il banco all'allieva della maestra Alessandra Celentano.,

E a proposito della Celentano che in puntata si è sfidata in una gara di ballo con Lorella Cuccarini, la sua richiesta di aggiungere un banco è stata accolta: Virginia è entrata a pieno titolo nella scuola di Amici. Per la new entry, Prolli ha avuto parole positive ma non per il contesto in cui è avvenuta la sua esibizione. 'Bravissima, ma il pezzo che ha fatto di contemporaneo puro di Forsythe molto bello ma noioso per il contesto', ha detto Fabrizio.

Prolli: 'Nessuno ha spiccato'

Di certo i ragazzi della scuola non sarebbero lieti di conoscere questi giudizi su di loro, ma anche i professori stessi, che invece hanno difeso le esibizioni dei loro alunni. 'Il resto davvero nessuno ha spiccato', ha proseguito il ballerino che ha ribadito anche alla fine del suo 'momento da professore' di aver trovato in sostanza tutto abbastanza piatto nella puntata di domenica 28 novembre.

Per concludere, Prolli ha avuto un particolare pensiero, ance in questo caso negativo per Dario, alunno proprio della sua ex moglie Veronica. 'Sono d’accordo con la Celentano anche su Dario, espressività molto forzata', ha terminato Prolli, che in questo caso è stato davvero molto duro con i talenti. Da sottolineare che già durante i day-time della settimana scorsa, i ballerini hanno dovuto affrontare una gara, giudicata da Marcello Sacchetta, in cui i voti sono stati davvero bassissimi, in un range che è andato da 3 a 6.

Insomma, i danzatori per convincere il mondo della danza dovranno mettercela davvero tutta, anche se sui social, i telespettatori non hanno tutti questo stesso parere. Le coreografie dei danzatori sono state apprezzate.